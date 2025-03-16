Если вы заметили, что ваша кухонная утварь уже не такая сияюще чистая, как раньше, расстраиваться не стоит, сообщает 24 Канал. И необязательно также бежать в магазин за дорогой химией – загрязнения можно почистить несколькими домашними продуктами.

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Как убрать ржавчину с кастрюли?

Если вы ели лимон и решили выбрасывать их кожуру или выжатые части, остановитесь. На самом деле остатки фрукта можно использовать для того, чтобы почистить ваши сковородки и кастрюли.

Оказывается, ржавчину можно легко отмыть всего двумя ингредиентами, что точно найдутся на вашей кухне: лимоном и пищевой содой. Первое, что нужно сделать, так это щедро посыпать кастрюлю пищевой содой, а после этого выжать туда сок лимона.

После этого эти два натуральных ингредиента вступят в реакцию, а пасту, что образуется в результате, нужно оставить на грязном участке еще на несколько минут. После этого половинкой лимона соскребите остатки ржавчины. В конце концов кастрюлю или сковородку нужно тщательно промыть водой и дать ей полностью высохнуть.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие вещи нужно убирать перед сном ежедневно, чтобы поддерживать в доме идеальный порядок.



Лимоном можно почистить кастрюлю / Фото Pexels

Чем отмыть нагар на сковородке и кастрюле?

Для этого вы можете использовать другой продукт, что найдется на кухне, а именно соль. Особенно хорошо она будет работать для чугуна и эмалированной посуды, что сильно загрязнился от нагара.

Вот что нужно сделать:

засыпьте треть пачки соли на дно кастрюли и тщательно потрите бумажным полотенцем, смоченным в жидкости для мытья посуды;

сполосните кастрюлю под проточной водой.

Если кастрюля сильно подгорела, тогда советуют воспользоваться крупной солью. А если нагар образуется внутри, тогда сделайте солевой раствор – на 1 литр воды добавляйте 5 – 6 столовых ложек продукта. После этого раствором прокипятите кастрюлю в течение 40 минут.