Якщо ви помітили, що ваше кухонне начиння вже не таке сяйливо чисте, як раніше, засмучуватися не варто, повідомляє 24 Канал. І необов'язково також бігти в магазин за дорогою хімією – забруднення можна почистити кількома домашніми продуктами.

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Як прибрати іржу з каструлі?

Якщо ви їли лимон і надумали викидати їхні шкірки чи вичавлені частини, зупиніться. Насправді залишки фрукта можна використати для того, аби почистити ваші сковорідки та каструлі.

Виявляється, іржу можна легко відмити всього двома інгредієнтами, що точно знайдуться на вашій кухні: лимоном та харчовою содою. Перше, що потрібно зробити, так це щедро посипати каструлю харчовою содою, а після цього витиснути туди сік лимона.

Після цього ці два натуральні інгредієнти вступлять у реакцію, а пасту, що утвориться в результаті, потрібно залишити на брудній ділянці ще на кілька хвилин. Після цього половинкою лимона зішкребіть залишки іржі. Зрештою каструлю чи сковорідку потрібно ретельно промити водою та дати їй повністю висохнути.

До речі, раніше ми розповідали, які речі потрібно прибирати перед сном щодня, аби підтримувати в домі ідеальний порядок.



Лимоном можна почистити каструлю / Фото Pexels

Чим відмити нагар на сковорідці та каструлі?

Для цього ви можете використати інший продукт, що знайдеться на кухні, а саме сіль. Особливо добре вона працюватиме для чавуну та емальованого посуду, що сильно забруднився від нагару.

Ось що потрібно зробити:

засипте третину пачки солі на дно каструлі та ретельно потріть паперовим рушником, змоченим у рідині для миття посуду;

сполосніть каструлю під проточною водою.

Якщо каструля сильно підгоріла, тоді радять скористатися крупною сіллю. А якщо нагар утворюється всередині, тоді зробіть сольовий розчин – на 1 літр води додавайте 5 – 6 столових ложок продукту. Після цього розчином прокип'ятіть каструлю протягом 40 хвилин.