Якщо ви шукаєте способи скоротити час, який ви виділяєте на прибирання, і водночас зробити оселю більш охайною та приємною, нічне прибирання – це саме те, що вам потрібно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Суть його полягає в тому, аби кожного дня перед сном виконувати кілька простих завдань, які допоможуть вам прокидатися в чистій квартирі.

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Витріть ванну і раковину

Щоденне протирання раковини та ванної звечора запобігає накопиченню бруду та полегшує ранкову рутину. Бризки зубної пасти та плями від води можуть швидко накопичуватися, і тому швидше прибирання вночі допоможе зберегти гарний вигляд сантехніки без зайвого клопоту.

Просто використайте кілька дезінфікуючих серветок, або ж звичайну тканини з мікрофібри, аби швидко протерти раковину і стільницю біля неї.

Займіться кухонною мийкою

Прокинувшись без раковини, повної брудного посуду, ви можете спокійно приготувати собі сніданок та почати день, не турбуючись про безлад, який залишили вчора. Та для того, аби це стало реальним, потрібно помити посуд попереднього вечора.

Очистьте кухонні столи

Якщо ви візьмете собі за звичку протирати стільниці на кухні кожного дня, це допоможе спростити щотижневе прибирання. Бруд не буде накопичуватися на столах, а також ви зможете уникнути появи будь-яких неприємних запахів від частинок їжі чи розлитих напоїв.



Кухонні столи потрібно протирати щодня / Фото Pexels

Винесіть сміття

Якщо ви помітили, що мішок для сміття вже наповнений, не варто чекати ранку для того, аби його викинути. Особливо це важливо у випадках, якщо вам нещодавно довелося викинути залишки їжі чи інші відходи, які можуть смердіти.

Викинувши сміття перед сном, ви зможете вранці готувати сніданок на чистій кухні без переповненого смітника.

Приберіть речі у вітальні

Безлад у вітальні зазвичай складається з речей, які не поставили на місце після використання. Тож ви можете витратити кілька хвилин на те, аби покласти книгу на полицю, поправити подушки та скласти плед – кімната враз стане охайнішою.

Заберіть розкиданий одяг

Якщо ви маєте звичку після перевдягання складати одяг не у шафу, а на спинку стільця, час перед сном ідеальний для того, аби повернути його на місце. Адже нікому не подобається вранці перечіпатися об шкарпетки чи сорочки, що валяються на підлозі!