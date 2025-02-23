Если вы ищете способы сократить время, которое вы выделяете на уборку, и одновременно сделать дом более опрятным и приятным, ночная уборка – это именно то, что вам нужно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Суть его заключается в том, чтобы каждый день перед сном выполнять несколько простых задач, которые помогут вам просыпаться в чистой квартире.

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Вытрите ванну и раковину

Ежедневное протирание раковины и ванной с вечера предотвращает накопление грязи и облегчает утреннюю рутину. Брызги зубной пасты и пятна от воды могут быстро накапливаться, и поэтому быстрая уборка ночью поможет сохранить хороший вид сантехники без лишних хлопот.

Просто используйте несколько дезинфицирующих салфеток, или обычную ткань из микрофибры, чтобы быстро протереть раковину и столешницу возле нее.

Займитесь кухонной мойкой

Проснувшись без раковины, полной грязной посуды, вы можете спокойно приготовить себе завтрак и начать день, не беспокоясь о беспорядке, который оставили вчера. Но для того, чтобы это стало реальным, нужно помыть посуду предыдущего вечера.

Очистите кухонные столы

Если вы возьмете себе за привычку протирать столешницы на кухне каждый день, это поможет упростить еженедельную уборку. Грязь не будет накапливаться на столах, а также вы сможете избежать появления каких-либо неприятных запахов от частиц пищи или разлитых напитков.



Кухонные столы нужно протирать ежедневно / Фото Pexels

Вынесите мусор

Если вы заметили, что мешок для мусора уже наполнен, не стоит ждать утра для того, чтобы его выбросить. Особенно это важно в случаях, если вам недавно пришлось выбросить остатки пищи или другие отходы, которые могут вонять.

Выбросив мусор перед сном, вы сможете утром готовить завтрак на чистой кухне без переполненного мусорника.

Уберите вещи в гостиной

Беспорядок в гостиной обычно состоит из вещей, которые не поставили на место после использования. Поэтому вы можете потратить несколько минут на то, чтобы положить книгу на полку, поправить подушки и сложить плед – комната сразу станет опрятной.

Уберите разбросанную одежду

Если вы имеете привычку после переодевания складывать одежду не в шкаф, а на спинку стула, время перед сном идеальное для того, чтобы вернуть ее на место. Ведь никому не нравится утром спотыкаться о носки или рубашки, валяющиеся на полу!