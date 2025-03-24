Эти 6 неожиданных вещей всегда нужно стирать в сетчатом мешке

Сетчатые мешки для стирки – это та вещь, которую, наверное, можно найти в любом доме. Вот только не все ими пользуются, а некоторые не знают, какие именно вещи нужно в него складывать.

Сетчатый мешок для стирки – это настоящий спаситель для ваших вещей, даже если вы об этом не подозреваете, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. С ними вы можете защитить свою одежду и существенно упростить себе жизнь.

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Бюстгальтеры

Бюстгальтеры изготавливают из кружева, шелка и атласа – и эти вещи легко зацепляются за молнии и грубые ткани – например деним. И хотя ручная стирка будет идеальным вариантом, использование деликатного цикла и сетчатого мешка также может существенно продлить жизнь вашего нижнего белья.

Кроме того, если во время стирки косточка выскользнет из бюстгальтера, она застрянет в сетчатом мешке, а не повредит барабан или не попадет в слив.

Носки и колготки

Сетчатый мешок выполняет двойную функцию, когда речь идет о чулках и носках –так вы помогаете этой одежде не путаться с другой во время стирки. А еще один плюс – все носки держатся вместе. Вы больше не потеряете один носок из пары в очень большой простыне или наволочке, и он не останется одиноко лежать в барабане задолго после завершения цикла стирки.

Украшенная одежда

Независимо от того, или ваша одежда украшена бисером, пайетками, булавками или вышивкой, вы точно не хотите испортить ее вид. А это точно произойдет, если поместить вещь прямо в барабан машинки – тогда украшения могут погнуться, потерять форму или вообще отпасть.

Для такой стирки нужно вывернуть вещь, положить ее одну в сетчатый мешок и запустить цикл деликатной стирки.



Украшенную одежду нужно стирать в мешке / Фото Pexels

Шелковые вещи

Шелковая одежда нравится многим людям из-за своего роскошного блеска и длинных волокон. Вот только зацепки могут испортить приятное впечатление от ткани, и для того, чтобы избежать их появления, всегда нужно использовать сетчатый мешок, когда вы стираете шелковые наволочки, одежду или платки.

Женское белье

Нижнее белье и другая деликатная, легкая одежда может легко повредиться другими вашими вещами – особенно, если вы не сортируете белье и стираете все вместе. Помещайте нижнее белье в сетчатый мешок, чтобы защитить его от разрывов и растяжений.

Трикотажная и вязаная одежда

Трикотажная рубашка достаточно прочная, чтобы просто стираться в машинке. А вот уже свитер свободной вязки – уже нет, поэтому стоит положить его в мешок, чтобы избежать затяжек и зацепок. И то же касается тканых тканей со свободным переплетением.