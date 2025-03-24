Ці 6 несподіваних речей завжди потрібно прати у сітчастому мішку

Сітчасті мішки для прання – це та річ, яку, певно, можна знайти у будь-якому домі. Ось тільки не всі ними користуються, а деякі не знають, які саме речі потрібно в нього складати.

Сітчастий мішок для прання – це справжній рятівник для ваших речей, навіть якщо ви про це не підозрюєте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. З ними ви можете захистити свій одяг і суттєво спростити собі життя.

Цікаво Ніколи не обрізайте троянди в цей час: на них не зав'яжеться жодної квітки

Бюстгальтери

Бюстгальтери виготовляють з мережива, шовку та атласу – і ці речі легко зачіпляються за блискавки та грубі тканини – як-от денім. І хоча ручне прання буде ідеальним варіантом, використання делікатного циклу та сітчастого мішка також може суттєво подовжити життя вашої спідньої білизни.

Окрім того, якщо під час прання кісточка вислизне з бюстгальтера, вона застрягне у сітчастому мішку, а не пошкодить барабан чи не потрапить у злив.

Шкарпетки та колготки

Сітчастий мішок виконує подвійну функцію, коли мовиться про панчохи та шкарпетки –так ви допомагаєте цьому одягу не плутатися із іншим під час прання. А ще один плюс – усі шкарпетки тримаються разом. Ви більше не загубите одну шкарпетку з пари у дуже великому простирадлі чи наволочці, і вона не залишиться одиноко лежати у барабані задовго після завершення циклу прання.

Прикрашений одяг

Незалежно від того, чи ваш одяг оздоблений бісером, паєтками, шпильками чи вишивкою, ви точно не хочете зіпсувати його вигляд. А це точно станеться, якщо помістити річ прямо у барабан машинки – тоді прикраси можуть погнутися, втратити форму чи взагалі відпасти.

Для такого прання потрібно вивернути річ, покласти її одну у сітчастий мішок та запустити цикл делікатного прання.



Прикрашений одяг потрібно прати у мішку / Фото Pexels

Шовкові речі

Шовковий одяг подобається багатьом людям через свій розкішний блиск та довгі волокна. Ось тільки зачіпки можуть зіпсувати приємне враження від тканини, і для того, аби уникнути їхньої появи, завжди потрібно використовувати сітчастий мішок, коли ви перете шовкові наволочки, одяг чи хустинки.

Жіноча білизна

Спідня білизна та інший делікатний, легкий одяг може легко пошкодитися іншими вашими речами – особливо, якщо ви не сортуєте білизну та перете усе разом. Поміщайте спідню білизну у сітчастий мішок, аби захистити її від розривів та розтягувань.

Трикотажний і в'язаний одяг

Трикотажна сорочка досить міцна, аби просто пратися у машинці. А ось вже светр вільної в'язки – вже ні, тож варто покласти його у мішок, аби уникнути затягувань та зачіпок. І те саме стосується тканих тканин з вільним переплетенням.