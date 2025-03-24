Обрізка троянд – це запорука, що ви позбудетеся усіх хворих, сухих частин рослини та залишите тільки здорові пагони. Так ви можете стимулювати ріст та цвітіння рослини та забезпечити велику кількість пишних квітів згодом, повідомляє 24 Канал. Та для цього потрібно вдало обрати час для цієї процедури.

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Коли не можна обрізати троянди?

Існує кілька видів обрізок троянди – для формування та санітарна. Окрім того, її проводять кілька разів на рік – навесні та восени, перед самими заморозками. І кожного разу потрібно вдало вгадати час, аби не нашкодити рослині.

Зокрема, садівники переконані, що не можна проводити обрізку, коли температура падає нижче, ніж -3 градуси – тоді холод та мороз можуть пошкодити рослини. Пагони стають крихкими, і є ризик обмороження зрізів.

Зважайте, що також не можна проводити обрізку в дощову, вологу погоду: тоді на свіже обрізаних пагонах підвищується ризик появи цвілі та грибкових захворювань. А ось відразу ж після обрізки досвідчені садівники радять обробити пагони залізним чи мідним купоросом, бордоською рідиною, або ж марганцівкою.

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Не можна обрізати троянди надто рано навесні, та й чекати пізнього сезону теж не слід: якщо троянди вже збираються цвісти чи почали цвітіння, для обрізки вже пізно – так ви видалите квіткові бруньки та скоротите час цвітіння.



Троянди не можна обрізати в мороз / Фото Pexels

Як обрізати троянди для пишного цвітіння?

Спершу потрібно провести санітарну обрізку – приберіть усі сухі, слабкі та пошкоджені гілки. Після цього можна починати формування куща. Зріз робіть під кутом у 45 градусів, захоплюючи на 5 – 7 міліметрів вище від рівня бруньки. Зверніть увагу також і на цей зріз – якщо він чистий і молочно-білий, тоді з рослиною все гаразд. А ось якщо серцевина покрита бурими плямами, тоді потрібно зрізати нижче, аж поки не дістанетеся чистого стебла.

До речі, раніше ми вже розповідали, коли навесні потрібно обрізати китайську троянду, аби вона потішила великими і пишними квітами.

За помірної обрізки троянда формуватиме бічні пагони, а це зробить кущ тільки більш об'ємним. Але тоді гілки будуть тоншими, а квіти – дрібнішими. А ось біль інтенсивна обрізка дозволить сформувати сильні пагони з великим, пишним цвітінням.