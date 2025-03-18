Гібіскус – це досить проста у вирощуванні рослина, що може порадувати виглядом не тільки під час цвітіння, адже має приємне і пишне листя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agromarket. Та якщо ви все ж хочете забезпечити рослині довге цвітіння, потрібно розібратися, як за нею доглядати та коли обрізати.

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Як вирощувати китайську троянду вдома?

Мати гібіскус за декоративну рослину – це мрія багатьох людей. І виростити її на підвіконні насправді не так вже й важко. Головне – дотримуватися кількох вимог рослини, і тоді вона буде стабільно тішити вас великими й пишними квітами.

Освітлення має бути розсіяне, ідеальним місцем стане західне чи південно-східне підвіконня.

Температуру тримайте на позначці 18 – 20 градусів.

Ґрунт підберіть нейтральний та поживний.

Поливати варто помірно, а воду для цього відстоювати. Наступний полив проводьте тільки після висихання верхнього шару землі в вазоні. Та у жаркий час бажано обприскувати рослину щодня.

Важливо! Кімнатна китайська троянда потребує обрізки для омолодження та стимуляції розвитку нових пагонів. Окрім того, це допомагає уникнути багатьох захворювань рослини. Проводять її восени, вже після цвітіння. Кожен пагін потрібно скоротити на 15 – 20 сантиметрів.

Як вирощувати китайську троянду в саду?

Тут садівникам вже варто бути більш уважними та ідеально підібрати ділянку та догляд для гібіскуса.

Садити його потрібно навесні, відразу ж після того, як температура стане стабільно плюсовою.

Місце оберіть сонячне та захищене від вітру. Близьке сусідство троянд тільки вітається.

Ґрунт має бути родючий, пухкий, вологопроникний.

Поливайте гібіскус регулярно, в спекотні дні може знадобитися щоденний полив.

Саджанці саджають в ямку, що за розміром вдвічі перевищує коріння рослини. На дно вкладіть щебінь, а родючий ґрунт змішайте з піском, торфом та дерновою землею.



Гібіскус потрібно правильно висадити / Фото Pexels

До речі, раніше ми розповідали, яке просте завдання потрібно виконати з садовими трояндами навесні, аби цвітіння було пишнішим та тривало довше.

Як обрізати гібіскус в саду?

Якщо ви вирощуєте китайську троянду на відкритому просторі, обрізку потрібно проводити навесні. Як тільки на здерев'янілих пагонах з'являться нові, варто видалити сухі та пошкоджені стебла.

Обрізка потрібна і з санітарної мети, і для того, щоб сформувати кущ. Верхівку стебла зрізають так, аби на ній лишилося не менше 5 – 6 міжвузлів, а на бічних пагонах лишайте 3 – 4 бруньки.