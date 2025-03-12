Попри те, що цвітіння троянд зазвичай починається не раніше травня – червня, доглядати за ними потрібно протягом усього року, повідомляє 24 Канал. І березень – це не виняток, тож є одне дуже важливе завдання, яке точно не варто ігнорувати.

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Як доглядати за трояндами у березні?

Один з найважливіших етапів догляду за шикарними трояндами у вашому саду навесні – це обрізка. Вона просто необхідна для того, аби ви отримали багато пишних та красивих бутонів пізніше цього року. І експерти також вважають, що правильне формування та обрізання квітів може навіть спровокувати повторне цвітіння куща пізніше.

Коли проводити весняну обрізку троянд?

Більшість садівників сходяться на думці, що найкращий час для обрізки троянд – це березень та квітень, коли бруньки вже набухли, але ще не почали рости. Втім, точний час, звісно ж, залежить від погодних умов у кожному регіоні.



Навесні потрібно обрізати троянди / Фото Pexels

Найкращий спосіб зрозуміти, що вже настав час обрізати троянди – це орієнтуватися на форзицію, якщо вона також є у вашому саду. Це – один з найбільш ранніх чагарників, що розкриває свої жовтенькі дзвіночки тоді, коли решта рослин тільки прокидаються після зими.

Втім, є кілька рослин, що можуть цвісти вже у березні – і варто цьогоріч висадити їх у себе на клумбі.

Щойно ви помітите, що на форзиції з'явилися перші квіти – можна сміливо братися за обрізку куща.

Як проводити обрізку троянд?

Основні правила обрізки троянд прості. Перш за все потрібно дочекатися вдалої погоди – ясного, сухого дня, щоб найближчим часом не було дощів, які можуть призвести до гниття свіжих зрізів.

Інструменти для обрізки обов'язково мають бути чисті: це можуть бути секатор, ножиці тощо. Дезінфікувати радять їх у розчині марганцівки.

Перш за все проводиться санітарна обрізка кущів – видаліть сухі, слабкі та пошкоджені гілки. Після цього потрібно сформувати кущ: гілку зрізають під кутом 45 градусів, на 5 – 7 міліметрів вище рівня бруньки.

Важливо! На зрізі потрібно придивитися до кольору – він має бути молочно-білим. Якщо ж є бурі плями, тоді гілка хвора, і її потрібно знизати нижче, аж до здорової серцевини.

Втім, зважайте, що не всі види троянд взагалі потребують весняної обрізки: наприклад, рамблери обійдуться без неї. Втім, цим кущам потрібна зимова обрізка в пік сезону. А легка обрізка влітку допоможе надати кущу потрібну форму та сприятиме кращому цвітінню.