Несмотря на то, что цветение роз обычно начинается не раньше мая – июня, ухаживать за ними нужно в течение всего года, сообщает 24 Канал. И март – это не исключение, поэтому есть одна очень важная задача, которое точно не стоит игнорировать.

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Как ухаживать за розами в марте?

Один из важнейших этапов ухода за шикарными розами в вашем саду весной – это обрезка. Она просто необходима для того, чтобы вы получили много пышных и красивых бутонов позже в этом году. И эксперты также считают, что правильное формирование и обрезка цветов может даже спровоцировать повторное цветение куста позже.

Когда проводить весеннюю обрезку роз?

Большинство садоводов сходятся во мнении, что лучшее время для обрезки роз – это март и апрель, когда почки уже набухли, но еще не начали расти. Впрочем, точное время, конечно же, зависит от погодных условий в каждом регионе.



Весной нужно обрезать розы / Фото Pexels

Лучший способ понять, что уже пора обрезать розы – это ориентироваться на форзицию, если она также есть в вашем саду. Это – один из самых ранних кустарников, раскрывающий свои желтенькие колокольчики тогда, когда остальные растения только просыпаются после зимы.

Впрочем, есть несколько растений, что могут цвести уже в марте – и стоит в этом году высадить их у себя на клумбе.

Только вы заметите, что на форзиции появились первые цветы – можно смело браться за обрезку куста.

Как проводить обрезку роз?

Основные правила обрезки роз просты. Прежде всего нужно дождаться удачной погоды – ясного, сухого дня, чтобы в ближайшее время не было дождей, которые могут привести к гниению свежих срезов.

Инструменты для обрезки обязательно должны быть чистые: это могут быть секатор, ножницы и тому подобное. Дезинфицировать советуют их в растворе марганцовки.

Прежде всего проводится санитарная обрезка кустов – удалите сухие, слабые и поврежденные ветви. После этого нужно сформировать куст: ветку срезают под углом 45 градусов, на 5 – 7 миллиметров выше уровня почки.

Важно!!! На срезе нужно присмотреться к цвету – он должен быть молочно-белым. Если же есть бурые пятна, тогда ветка больная, и ее нужно снизить ниже, до здоровой сердцевины.

Впрочем, учитывайте, что не все виды роз вообще нуждаются в весенней обрезке: например, рамблеры обойдутся без нее. Впрочем, этим кустам нужна зимняя обрезка в пик сезона. А легкая обрезка летом поможет придать кусту нужную форму и будет способствовать лучшему цветению.