Каждый год первым проявлением весны является появление первоцветов. И они могут появиться не только на лесных полянах и горных холмах, но и у вас на клумбах, сообщает 24 Канал. Главное – правильно подобрать сорта цветов.

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Подснежник

В народе подснежники называют "молочным цветком" или "снежным колокольчиком". Растет этот многолетний цветок в дикой природе в лиственных лесах и кустарниках в Карпатах. Но также он является очень ценным декоративным растением, что, впрочем, имеет ядовитую луковицу. Главное – высадить ее вовремя, ведь в марте есть идеальные дни для посева рассады и семян по лунному календарю.

Крокус

Для многих любителей растений именно эти цветы становятся первыми в весеннем саду. Крокус является наиболее распространенным украшением мартовской клумбы, и больше всего ассоциируется со словосочетанием "луковичные первоцветы". Он может пробиваться даже сквозь корку льда и имеет очень высокую устойчивость к холоду.

Поэтому растение не будут смущать даже остатки февральского снега – цветет оно в марте, а период цветения длится несколько недель. Очень часто эти цветы выращивают в домашних условиях к 8-му марта.



Крокусы цветут очень рано / Фото Pexels

Хионодокса

Еще один яркий дебютант на весенней клумбе – это красивая хионодокса. Это растение в народе известно под другими названиями – снеговик или снежная красавица.

Период цветения растения приходится на конец марта, но многое зависит также и от погоды. Если весна поздняя, пик декоративности хионодоксы может перенестись на апрель. Цветочки напоминают маленькие звезды синего, голубого, белого и розового тонов.

Печеночница

Весенние садовые первоцветы всегда создают атмосферу сказки на клумбе, и печеночница – также. Она считается невероятным первоцветом, если вы имеете затененный участок, ведь требует минимального количества прямых солнечных лучей. А благодаря замечательной морозостойкости может на полную зацвести уже в марте, когда остальные сада еще стоит совсем голая.

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Рябец шахматный

Хрупкие, необычные колокольчики, клонящиеся вниз, обычно застилают долины в пойме рек, но могут стать и украшением вашего участка. Еще одно более известное название растения – это дикий тюльпан.

Цветение рябчика шахматного – это настоящее чудо природы. Растение зацветает в конце марта, но пик цветения приходится на середину апреля.