Гибискус – это достаточно простое в выращивании растение, что может порадовать видом не только во время цветения, ведь имеет приятные и пышные листья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Но если вы все же хотите обеспечить растению долгое цветение, нужно разобраться, как за ней ухаживать и когда обрезать.
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Как выращивать китайскую розу дома?
Иметь гибискус как декоративное растение – это мечта многих людей. И вырастить ее на подоконнике на самом деле не так уж и трудно. Главное – соблюдать несколько требований растения, и тогда она будет стабильно радовать вас большими и пышными цветами.
- Освещение должно быть рассеянное, идеальным местом станет западный или юго-восточный подоконник.
- Температуру держите на отметке 18 – 20 градусов.
- Почву подберите нейтральную и питательную.
- Поливать стоит умеренно, а воду для этого отстаивать. Следующий полив проводите только после высыхания верхнего слоя земли в вазоне. И в жаркое время желательно опрыскивать растение ежедневно.
Важно! Комнатная китайская роза нуждается в обрезке для омоложения и стимуляции развития новых побегов. Кроме того, это помогает избежать многих заболеваний растения. Проводят ее осенью, уже после цветения. Каждый побег нужно сократить на 15 – 20 сантиметров.
Как выращивать китайскую розу в саду?
Здесь садоводам уже стоит быть более внимательными и идеально подобрать участок и уход для гибискуса.
- Сажать его нужно весной, сразу же после того, как температура станет стабильно плюсовой.
- Место выберите солнечное и защищенное от ветра. Близкое соседство роз только приветствуется.
- Почва должна быть плодородная, рыхлая, влагопроницаемая.
- Поливайте гибискус регулярно, в жаркие дни может понадобиться ежедневный полив.
- Саженцы сажают в ямку, по размеру вдвое превышающую корни растения. На дно уложите щебень, а плодородный грунт смешайте с песком, торфом и дерновой землей.
Гибискус нужно правильно высадить / Фото Pexels
Кстати, ранее мы рассказывали, какое простое задание нужно выполнить с садовыми розами весной, чтобы цветение было пышным и продолжалось дольше.
Как обрезать гибискус в саду?
Если вы выращиваете китайскую розу на открытом пространстве, обрезку нужно проводить весной. Как только на одревесневших побегах появятся новые, стоит удалить сухие и поврежденные стебли.
Обрезка нужна и с санитарной цели, и для того, чтобы сформировать куст. Верхушку стебля срезают так, чтобы на ней осталось не менее 5 – 6 междоузлий, а на боковых побегах оставляйте 3 – 4 почки.