Гибискус – это достаточно простое в выращивании растение, что может порадовать видом не только во время цветения, ведь имеет приятные и пышные листья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Но если вы все же хотите обеспечить растению долгое цветение, нужно разобраться, как за ней ухаживать и когда обрезать.

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Как выращивать китайскую розу дома?

Иметь гибискус как декоративное растение – это мечта многих людей. И вырастить ее на подоконнике на самом деле не так уж и трудно. Главное – соблюдать несколько требований растения, и тогда она будет стабильно радовать вас большими и пышными цветами.

Освещение должно быть рассеянное, идеальным местом станет западный или юго-восточный подоконник.

Температуру держите на отметке 18 – 20 градусов.

Почву подберите нейтральную и питательную.

Поливать стоит умеренно, а воду для этого отстаивать. Следующий полив проводите только после высыхания верхнего слоя земли в вазоне. И в жаркое время желательно опрыскивать растение ежедневно.

Важно! Комнатная китайская роза нуждается в обрезке для омоложения и стимуляции развития новых побегов. Кроме того, это помогает избежать многих заболеваний растения. Проводят ее осенью, уже после цветения. Каждый побег нужно сократить на 15 – 20 сантиметров.

Как выращивать китайскую розу в саду?

Здесь садоводам уже стоит быть более внимательными и идеально подобрать участок и уход для гибискуса.

Сажать его нужно весной, сразу же после того, как температура станет стабильно плюсовой.

Место выберите солнечное и защищенное от ветра. Близкое соседство роз только приветствуется.

Почва должна быть плодородная, рыхлая, влагопроницаемая.

Поливайте гибискус регулярно, в жаркие дни может понадобиться ежедневный полив.

Саженцы сажают в ямку, по размеру вдвое превышающую корни растения. На дно уложите щебень, а плодородный грунт смешайте с песком, торфом и дерновой землей.



Гибискус нужно правильно высадить / Фото Pexels

Кстати, ранее мы рассказывали, какое простое задание нужно выполнить с садовыми розами весной, чтобы цветение было пышным и продолжалось дольше.

Как обрезать гибискус в саду?

Если вы выращиваете китайскую розу на открытом пространстве, обрезку нужно проводить весной. Как только на одревесневших побегах появятся новые, стоит удалить сухие и поврежденные стебли.

Обрезка нужна и с санитарной цели, и для того, чтобы сформировать куст. Верхушку стебля срезают так, чтобы на ней осталось не менее 5 – 6 междоузлий, а на боковых побегах оставляйте 3 – 4 почки.