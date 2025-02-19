Кухня – это одна из важнейших комнат в доме, ведь там по крайней мере трижды в день готовится еда и собирается вся семья, сообщает 24 Канал. И поэтому важно убедиться, что вы правильно обставили эту комнату.

Интересно Никогда не пейте из чужой чашки: вот какие есть приметы об этом

Зачем на кухне вешать зеркало?

Если у вас нет зеркала на кухне, вы далеко не одни – почти никто не думает добавить этот элемент в интерьер комнаты. А впрочем, зеркало – это отличное функциональное решение для небольших пространств – в частности и таких, как кухня. Этот аксессуар может быть любого размера, формы и даже цвета – а это значит, что он идеально впишется в любое помещение.

Многие эксперты советуют иметь по крайней мере одно зеркало в каждой комнате дома – это помогает приумножить естественное освещение в доме, ведь оно отражается в стекле. Кроме того, отражение в зеркале, если его продумано и удачно поместить, визуально увеличивает пространство и делает его не таким тесным и светлым.

Если вы хотите избавиться от "загроможденных" зон в доме – повесьте и зеркало. Даже небольшое зеркало и немного дополнительного освещения может значительно расширить квадратные метры и иначе, интересно разместить акценты в комнате.



Зеркало на кухне может визуально ее увеличить / Фото Pexels

Также благодаря своим рефлексивным функциям зеркало может полностью изменить цветовую гамму вашего дома – поэтому этим также стоит пользоваться.

Но кроме практических причин поместить зеркало у себя на кухне, есть и несколько мистических – в частности, существуют приметы, согласно которым зеркало на кухне предвещает счастье и приумножение денег.

Для того, чтобы такие приметы сработали, зеркало обязательно нужно повесить напротив плиты, чтобы в нем отражался огонь – так количество денег вроде увеличится в разы за считанные дни. Особое внимание нужно уделить чистоте такого зеркала – оно должно быть без пятен и разводов, и тогда в жизни стоит всегда ожидать согласия и достатка.