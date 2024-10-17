Возможно, вы когда-то задумывались над тем, зачем в тетрадях нужны поля? Ведь без них можно было бы вместить гораздо больше текста, и бумаги хватало бы на дольше. Впрочем, у них есть своя функция, и Porady 24 разобрались, какая же именно.

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Зачем в тетрадях добавляют поля?

История полей в книгах и записных книжках тянется в древности. Существуют версии о том, что поля добавляли из-за того, что бумага раньше была чрезвычайно дорогим материалом, а книги – настоящей роскошью. И казалось бы – из-за этого бумагу должны были бы использовать только экономнее, заполняя каждый возможный сантиметр, но нет.

Первые книги были рукописными, и добавление полей на края позволяло сохранить содержание книги, даже если произошел небольшой пожар. Первыми сгорают именно поля, поэтому они помогали защитить текст от многих повреждений.

Кроме того, поля чрезвычайно полезны для ориентирования в тексте и оставления пометок. Очень часто их делали в церковных книгах – там оставляли указания к тексту, даты и тому подобное. Впоследствии эта традиция перешла и в светские книги.



Поля в тетрадях очень важны / Фото Pexels

Но все это – о книгах. Почему же тогда поля оставляют в тетрадях? Что ж, здесь также есть два объяснения, которые не отрицают друг друга. Сначала поля были нужны для того, чтобы стать своеобразной "обороной" от грызунов. Раньше они были очень серьезной проблемой и могли полакомиться тетрадями и записными книжками, а так удавалось спасти от них текст.

И от общего износа тетради поля также неплохо защищают. Но в школьных тетрадях поля нужны еще и для учителей – именно на них они могут ставить оценки, писать замечания или исправлять ошибки.