Мытье окон перед Пасхой – это традиция, что корнями тянется в древности. Но не все знают, зачем это делается и откуда взялся этот обычай, сообщает 24 Канал.

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Почему перед Пасхой нужно мыть окна?

Издавна предки верили, что лучшее время для очистки дома и окон – это именно перед Пасхой. Впрочем, единицы знают, откуда взялись подобные поверья и на чем они базировались.

А объяснение на самом деле простое – вроде бы именно перед этим большим и светлым церковным праздником, в дом из окон проникают солнечные лучи, что могут прогнать из дома нечистую силу, беды и проблемы. Впрочем, есть несколько нюансов – просто помыть окна может быть недостаточно.



Перед Пасхой нужно помыть окна / Фото Pexels

Издавна у наших предков существовали различные ритуалы и приметы, которые указывали, как именно нужно это сделать, чтобы точно привлечь в свой дом положительную энергетику и счастье. Прежде всего перед процедурой важно закрыть окна. Начинают их мыть с внутренней стороны, а потом хорошо вымывают извне.

Впрочем, мытье окон – это не единственная важная традиция перед праздником. Ранее мы рассказывали о 3 важных дела, которые нужно успеть сделать перед Пасхой.

В народной культуре окна считались некими воротами света, через которые в дом попадает энергия солнца. По поверьям, перед Пасхой важно прогнать из дома все зло, и это делается именно благодаря мытью окон.

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Кроме того, Пасха считается праздником обновления – и духовного, и физического. Все вокруг расцветает, оживает природа, и по народным представлениям, чистый дом – это залог счастья, здоровья и благополучия семьи в течение всего года.