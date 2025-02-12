Зачем нужен ящик под духовкой: почти все используют его неправильно

Наверное, все замечали, что под духовой печью расположен странный ящик, в который так удобно складывать лишние сковородки и противни. Вот только предназначен он совсем не для этого.

Кухня должна быть организована так, чтобы каждое пространство приносило пользу и не "простаивало", сообщает 24 Канал. И поэтому так важно разобраться, зачем же у духовки есть этот нижний ящик.

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Для чего нужны ящики в духовке?

Если вы прямо сейчас заглянете на кухню, то, скорее всего, заметите в самом низу плиты, под духовой печью, относительно небольшой ящик. Вот только для чего он предназначен? На удивление, около 90% хозяек не используют его так, как задумывалось производителями.

Многие вообще забывают о нем, и поэтому он стоит пустой, а другие же складывают туда посуду, что не влезает в другие ящики. Но применение у этого шкафчика должно быть совсем другое.

Первоначальное назначение ящика заключалось в том, чтобы поддерживать температуру у блюд, что вы только что приготовили, или чтобы разогреть пищу во время работы духовой печи. Когда производилась духовка, производители предусматривали, что только что приготовленные блюда будут ставить в шкаф под духовку. Так вы не будете тратить место на плите и все еще сможете использовать конфорки.

А еда таким образом не остынет, даже если вы приготовили ее немного рано. В этом ящике достаточно долго сохраняется высокая температура, хоть она и не поднимается до тех же показателей, что в самой духовке.



Ящик под духовкой нужен для разогрева пищи / Фото Pexels

Поэтому если вы не хотите лишний раз использовать микроволновую печь, лучше не забывать об этом полезном ящике. Также в него можно ставить и тарелки с готовой пищей – так вы сохраните их теплыми во время приготовления другого блюда.

Существует также мнение, что ящик нужен для того, чтобы защитить пол от тепла в духовой печи, однако это не так. Против этой теории свидетельствует то, что для защиты пола используются специальные прослойки, а также для этого оставляют небольшое пустое пространство между дном плиты и полом.

Кроме того, некоторые модели плит выпускаются и вообще без такого отсека, а плитка и ламинат все еще не страдают от высоких температур.

В общем использование теплового ящика под плитой все еще остается на ваше усмотрение. И все же есть несколько предметов, которые класть в него точно не стоит: