Навіщо потрібен ящик під духовкою: майже всі використовують його неправильно

Певно, всі помічали, що під духовою піччю розташований дивний ящик, в який так зручно складати зайві сковорідки та дека. Ось тільки призначений він зовсім не для цього.

Кухня має бути організована так, аби кожен простір приносив користь та не "простоював", повідомляє 24 Канал. І тому так важливо розібратися, навіщо ж у духовки є цей нижній ящик.

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Для чого потрібні ящики в духовці?

Якщо ви прямо зараз зазирнете на кухню, то, скоріш за все, помітите в самому низу плити, під духовою піччю, відносно невеликий ящик. Ось тільки для чого він призначений? На диво, близько 90% господинь не використовують його так, як задумувалося виробниками.

Чимало людей взагалі забувають про нього, і тому він стоїть пустий, а інші ж складають туди посуд, що не влазить в інші шухляди. Та застосування у цієї шафки має бути зовсім інше.

Початкове призначення шухляди полягало у тому, аби підтримувати температуру у страв, що ви щойно приготували, або ж щоб розігріти їжу під час роботи духової печі. Коли вироблялася духовка, виробники передбачали, що тільки-то приготовані страви будуть ставити у шафу під духовку. Так ви не будете витрачати місце на плиті та все ще зможете використовувати конфорки.

А їжа таким чином не охолоне, навіть якщо ви приготували її трохи зарано. В цьому ящику досить довго зберігається висока температура, хоч вона й не підіймається до тих самих показників, що у самій духовці.



Ящик під духовкою потрібний для розігрівання їжі / Фото Pexels

Тож якщо ви не хочете зайвий раз використовувати мікрохвильову піч, краще не забувати про цю корисну шухляду. Також в неї можна ставити і тарілки з готовою їжею – так ви збережете їх теплими під час приготування іншої страви.

Існує також думка, що ящик потрібний для того, аби захистити підлогу від тепла у духовій печі, проте це не так. Проти цієї теорії свідчить те, що для захисту підлоги використовуються спеціальні прошарки, а також для цього залишають невеликий порожній простір між дном плити та підлогою.

Окрім того, деякі моделі плит випускаються і взагалі без такого відсіку, а плитка та ламінат все ще не страждають від високих температур.

Загалом використання теплового ящика під плитою все ще залишається на ваш розсуд. Та все ж є кілька предметів, які класти в нього точно не варто: