Зачем класть в кошелек лавровый лист: единицы знают секрет

Многие подкладывают в кошельки лавровый лист, чтобы привлечь в свою жизнь успех и финансовую безопасность. И верят, что правильный ритуал может улучшить финансовое положение.

Лавровый лист – это та специя, которую можно найти практически на каждой кухне. И обычно его используют для приготовления пищи, однако эзотерики убеждены, что на этом его польза не заканчивается. И некоторые люди даже кладут его в кошелек, чтобы привлечь финансы в дом, пишет "Главред".

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Зачем класть лавровый лист в кошелек

Предки верили, что листья лавра благородного помогают человеку получить поддержку от высших сил. Например, в Древней Греции растение считалось символом мужества и воли к победе, и именно по этой причине на голову победителям одевали лавровые венки.

Но сейчас его используют еще и для того, чтобы привлечь в свой дом деньги – чтобы растение помогло, верят, что его нужно положить в кошелек. Вот только хранить для привлечения финансов его там нужно особым образом.

Перед тем, как подложить талисман к деньгам, эзотерики проводят специальный ритуал, ведь без него талисман вообще не будет иметь силы для привлечения финансов.



Лавровый лист можно хранить в кошельке / Фото Pexels

Как правильно хранить лавровый лист в кошельке

Для проведения ритуала понадобится несколько лавровых листочков, которые должны быть гладкими и с ровной поверхностью. Нужно выбирать листья, которые не имеют заметных повреждений.

Обратите внимание и на цвет кошелька – лучшим будет коричневый, черный, зеленый и красный. Считается, что такой цвет кошелька может усилить действие лаврового листа. В кошельке ни за что нельзя хранить старые чеки или кредитные карты, если на них есть долги. Если вы носите в кошельке каты, то баланс на них должен быть положительный.

Также не советуют хранить в кошельке и фотографии людей, ведь это может перебить энергетику. И лавровый лист нужно всегда хранить рядом с купюрами, сказав фразу – "Деньги к деньгам, достаток к достатку".

Также советуют завернуть лавровый лист в красную салфетку перед тем, как класть в кошелек.