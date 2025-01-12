Зачем в лифтах есть зеркало: ответ знают единицы

Лифт – это одно из самых полезных изобретений современности, ведь подъем на девятый или десятый этаж может быть сложным и долгим. Но если вам казалось, что зеркала в лифте – это мелочь, которая не имеет настоящей пользы, вы ошибаетесь.

Лифты – это очень продуманные механизмы, и не только с инженерной части. Каждая деталь в них имеет свое значение, и зеркало – совсем не исключение, сообщает 24 Канал.

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Вероятных объяснений, зачем в лифте есть зеркало, может быть несколько.

Безопасность

Это – первое, что приходит на ум. На протяжении истории зеркала в лифтах играли не последнюю роль в выявлении краж и даже предупреждении атак. Ведь очень полезно видеть в зеркале, что же происходит в кабине лифта.

Например, законодательством Нью-Йорка предусмотрена установка и содержание в рабочем состоянии зеркал в лифтах – и все для того, чтобы можно было увидеть, кто находится в кабине, не заходя в нее.



Зеркала в лифтах есть ради безопасности / Фото Pexels

Увеличивает кабину визуально

Благодаря зеркалу кабины лифта выглядит большей, чем на самом деле, а это важно для пассажиров с клаустрофобией или другими страхами. И, когда человек видит свое отражение, в нем на подсознательном уровне появляется ощущение, что он не один.

Фактор отвлечения

Конечно, это имеет больше психологическое, чем механическое значение. И в лифте мы можем не только скучать, но также и чувствовать себя некомфортно. Но когда в лифте есть зеркало, время проходит быстрее, а иногда это позволяет быстро привести в порядок внешний вид, если вы спешили с выходом из дома.

Кроме того, время в лифте проходит быстрее, когда люди отвлекаются на зеркало.