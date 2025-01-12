Навіщо в ліфтах є дзеркало: відповідь знають одиниці

Ліфт – це один з найкорисніших винаходів сучасності, адже підйом на дев'ятий чи десятий поверх може бути складним та довгим. Та якщо вам здавалося, що дзеркала в ліфті – це дрібничка, що не має справжньої користі, ви помиляєтеся.

Ліфти – це дуже продумані механізми, і не тільки з інженерної частини. Кожна деталь у них має своє значення, і дзеркало – зовсім не виняток, повідомляє 24 Канал .

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Ймовірних пояснень, навіщо в ліфті є дзеркало, може бути кілька.

Безпека

Це – перше, що спадає на думку. Протягом історії дзеркала у ліфтах відігравали не останню роль виявленні крадіжок та навіть попередженні атак. Адже дуже корисно бачити у дзеркалі, що ж відбувається в кабіні ліфта.

Наприклад, законодавством Нью-Йорка передбачено встановлення та утримання в робочому стані дзеркал у ліфтах – і все для того, щоб можна було побачити, хто перебуває в кабіні, не заходячи в неї.



Дзеркала у ліфтах є заради безпеки / Фото Pexels

Збільшує кабіну візуально

Завдяки дзеркалу кабіни ліфта виглядає більшою, ніж насправді, а це важливо для пасажирів з клаустрофобією чи іншими страхами. І, коли людина бачить своє відображення, в ньому на підсвідомому рівні з'являється відчуття, що вона не одна.

Фактор відволікання

Звісно, ​​це має більше психологічне, аніж механічне значення. Та в ліфті ми можемо не тільки нудьгувати, але також і відчувати себе некомфортно. Але коли у ліфті є дзеркало, час минає швидше, а іноді це дає змогу швидко привести до ладу зовнішній вигляд, якщо ви поспішали з виходом з дому.

Окрім того, час у ліфті минає швидше, коли люди відволікаються на дзеркало.