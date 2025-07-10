Чай – это очень полезный напиток, который может дать немало преимуществ для здоровья. И, кстати, не только для вас, но и для вашего огорода – если потом правильно использовать чайные пакетики, сообщает 24 Канал.

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Как использовать чайные пакетики на огороде

Чайные пакетики – это, оказывается, замечательный источник органических веществ для почвы. Как и любые растения, листья из чая могут обогатить землю – и для этого можно использовать в компосте целые пакетики, или разрезать их и подсыпать содержимое под растения.

Чай начнет постепенно разлагаться и обогащать землю питательными веществами. Впрочем, если вы кладете пакетики целыми, сначала нужно убедиться, что они изготовлены из натуральных материалов, а не синтетических заменителей.

Основное преимущество чая – это азот, которым он может насытить почву. Азот является очень важным питательным веществом для роста растений, а чайные пакетики могут обеспечить его длительное и постепенное высвобождение. Органические вещества, содержащиеся в чае, также помогают улучшить дренаж и аэрацию почвы.



Чайные пакетики богаты азотом / Фото Pexels

Кроме азота, чайные листья также содержит очень полезные фосфор и калий. Кроме того, есть в чайных листьях и дубильные вещества, которые известны способностью улучшать качество почвы.

А чайную заварку можно использовать как удобрение для комнатных растений, огурцов, цветов и других овощей. Заварка привлекает дождевых червей, которые улучшают качество почвы, а также бабочек и птиц.

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Большинство растений получат большую пользу от чайной заварки – медленное высвобождение азота и других питательных веществ обеспечит хороший равномерный рост и развитие овощей. Впрочем, нельзя использовать чай как подкормку для растений, которые любят кислоту – например, черники.