Почему нельзя заметать вечером: неожиданный ответ: неожиданный ответ

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал о том, что вечером нельзя убирать, особенно заметать и выносить мусор. Еще наши предки верили в то, что нарушение запрета может привести к беде, поэтому уборку советовали переносить на дневное время.

По народным приметам, подметать вечером нельзя, поскольку таким образом можно привлечь в дом бедность, пишет 24 Канал. Ночная уборка может вывести из дома положительную энергетику, поэтому лучше подождать до утра.

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Ночная уборка имеет очень легкое объяснение в эзотерике. Темнота – не лучшее время для любых начинаний – от уборки до выноса мусора из дома. Как только солнечный диск исчезает за горизонтом, темная пора несет в себе опасность, поэтому лучше остерегаться заметания в позднюю ночь.

Говорят, что с веником вечером можно прогнать из дома счастье, здоровье, любовь и материальное благополучие. С давних пор энергия солнца ассоциировалась с позитивом и новым началом, а ночная пора – с негативными явлениями. Также вечером после заметания пола его нельзя мыть, поскольку можно вымыть из дома положительную энергетику.



Не рекомендуется заметать вечером / Фото Pexels

С практической точки зрения, ночная уборка может мешать соседям, особенно в случае, если вместо веника вы захотите воспользоваться пылесосом, поэтому вполне логично перенести уборку на утро или любую другую часть светлого дня.

Вера в то, что нельзя заметать после захода солнца, происходит из народных традиций и суеверий многих культур, поэтому не стоит эти приметы воспринимать слишком близко. Но для того, чтобы уберечь себя от возможных плохих моментов, заметания действительно стоит отложить после захода солнца.