Чому не можна замітати ввечері: несподівана відповідь

Кожен з нас хоча б раз у житті чув про те, що ввечері не можна прибирати, особливо замітати й виносити сміття. Ще наші предки вірили в те, що порушення заборони може призвести до біди, тому прибирання радили переносити на денну пору.

За народними прикметами, підмітати ввечері не можна, оскільки таким чином можна залучити до хати бідність, пише 24 Канал. Нічне прибирання може вивести з дому позитивну енергетику, тому краще почекати до ранку.

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Нічне прибирання має дуже легке пояснення в езотериці. Темрява – не найкращий час для будь-яких починань – від прибирання до винесення сміття з хати. Як тільки сонячний диск зникає за горизонтом, темна пора несе в собі небезпеку, тому краще остерігатися замітання у пізню ніч.

Кажуть, що з віником ввечері можна прогнати з дому щастя, здоров’я, любов та матеріальне благополуччя. З давніх пір енергія сонця асоціювалася з позитивом та новим початком, а нічна пора – з негативними явищами. Також ввечері після замітання підлоги її не можна мити, оскільки можна вимити з дому позитивну енергетику.



Не рекомендовано замітати ввечері / Фото Pexels

З практичної точки зору, нічне прибирання може заважати сусідам, особливо у випадку, якщо замість віника ви захочете скористатися пилососом, тому цілком логічно перенести прибирання на ранок чи будь-яку іншу частину світлого дня.

Віра у те, що не можна замітати після заходу сонця, походить із народних традицій і забобонів багатьох культур, тому не варто ці прикмети сприймати надто близько. Та для того, щоб вберегти себе від ймовірних поганих моментів, замітання справді варто відкласти після заходу сонця.