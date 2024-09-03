Как заморозить капусту на зиму: зимой будет как свежая

Урожай белокочанной капусты иногда может быть достаточно большой. Мы часто используем капусту для салатов, борща, голубцов или других блюд. Некоторые хозяйки рассказали, что для того, чтобы иметь свежую капусту зимой, ее надо просто заморозить.

Чтобы капуста хранилась в морозильной камере всю осень и зиму и была вкусной, надо соблюдать несколько простых правил.

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Сначала надо разрезать кочан капусты на четвертинки, бланшировать одну минуту в кипятке, а потом сразу опустить в ледяную воду. После этого куски надо высушить, положить в зип-пакеты, в которых лучше всего хранятся продукты для замораживания.

Пошагово это все выглядит так. Зеленую или краснокочанную капусту ставят на доску стеблем вниз, разрезают пополам, а потом на четвертинки. Тогда большую кастрюлю наполняют водой, на сильном огне доводят до кипения, а другую кастрюлю наполняют ледяной водой, куда затем ставят капусту.

В кипятке четвертинки капусты должны вариться 60 секунд, а затем отправляются в холодную воду на минуту. После того, как вынете капусту, ее надо вытереть бумажными полотенцами и дополнительно удалить сердцевину и плодоножку. Можете ее нарезать или нашинковать или оставить четвертинки и удалить из них лишний воздух. Помните, что в морозильной камере капуста может храниться до 9 месяцев.



Капуста хорошо хранится в морозильной камере / Фото Pexels

Как заморозить капусту для голубцов

В морозилке можно хранить листья капусты для приготовления голубцов. Для начала кочан очищается от верхних листьев, промывается и вырезается "ножка" ножом. В это отверстие надо насыпать соли и поместить капусту в кастрюлю и полностью залить водой.

Доведите до кипения, а затем переверните и когда вода закипит еще раз, варите 15 минут. Выключите газ, накройте кастрюлю крышкой, чтобы она набралась рассола и остыла.

После того, когда кочан остынет, разберите его на листья и сложите в пакет и поместите в морозильную камеру. Для того, чтобы приготовить из этих листьев голубцы, вам придется разморозить листья в течение 50 минут.

Можно ли замораживать сырую капусту

Теоретически заморозить сырую капусту можно, но все же все советуют сначала ее бланшировать. Это делается для того, чтобы избежать вредных бактерий, которые могут оставаться на капусте.