Як заморозити капусту на зиму: взимку буде як свіжа

Урожай білокачанної капусти інколи може бути досить великий. Ми часто використовуємо капусту для салатів, борщу, голубців чи інших страв. Деякі господині розповіли, що для того, аби мати свіжу капусту взимку, її треба просто заморозити.

Щоб капуста зберігалася в морозильній камері всю осінь та зиму й була смачною, треба дотримуватися кількох простих правил.

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Спочатку треба розрізати качан капусти на четвертинки, бланшувати одну хвилину в окропі, а тоді одразу опустити в крижану воду. Після цього шматки треба висушити, покласти у зіп-пакети, у яких найкраще зберігаються продукти для заморожування.

Покроково це все виглядає так. Зелену чи червонокачанну капусту ставлять на дошку стеблом донизу, розрізають навпіл, а тоді на четвертинки. Тоді велику каструлю наповнюють водою, на сильному вогні доводять до кипіння, а іншу каструлю наповнюють крижаною водою, куди потім ставлять капусту.

В окропі четвертинки капусти мають варитися 60 секунд, а потім відправляються в холодну воду на хвилину. Після того, як виймете капусту, її треба витерти паперовими рушничками й додатково видалити серцевину та плодоніжку. Можете її нарізати чи нашаткувати або ж залишити четвертинки й видалити з них зайве повітря. Пам’ятайте, що у морозильній камері капуста може зберігатися аж до 9 місяців.



Капуста добре зберігається у морозильній камері / Фото Pexels

Як заморозити капусту для голубців

У морозилці також можна зберігати листки капусти для приготування голубців. Для початку качан очищується від верхнього листя, промивається й вирізається «ніжка» ножем. У цей отвір треба насипати солі та помістити капусту в каструлю й повністю залити водою.

Доведіть до кипіння, а потім переверніть і коли вода закипить ще раз, варіть 15 хвилин. Вимкніть газ, накрийте каструлю кришкою, щоб вона набралася розсолу й охолонула.

Після того, коли качан охолоне, розберіть його на листя й складіть до пакета й помістіть у морозильну камеру. Для того, щоб приготувати з цього листя голубці, вам доведеться розморозити листя впродовж 50 хвилин.

Чи можна морозити сиру капусту

Теоретично заморозити сиру капусту можна, але все ж таки всі радять спочатку її бланшувати. Це робиться для того, щоб уникнути шкідливих бактерій, які можуть залишатися на капусті.