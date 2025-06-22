Предки верили, что растения имеют особую энергетику, и некоторые из них могут служить талисманами и оберегами от злых сил, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому в день Ивана Купала в дом нужно принести только один цветок, чтобы получить сильную защиту от негатива.

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Какое растение нужно принести в дом на Ивана Купала?

Издавна предки верили, что зверобой – это магическое растение, которое обладает особыми способностями. И поэтому его использовали в различных обрядах и во время заклинаний. Очень часто можно было увидеть засушенные букеты зверобоя в углах дома – ведь соцветия вроде бы защищают дом.

Зверобой использовали и для приготовления целебных настоев, ведь верили, что он может вылечить от всех болезней, защитить от зла, сглаза и негативной энергии. Но для того, чтобы растение работало как оберег, нужно было собрать его именно на Ивана Купала.

Если в этот день нарвать цветов вы не успели, можно сделать это после праздника, но вот до него собирать травы не стоит. Верили, что магические способности зверобоя сохранялись до конца второго летнего месяца.



Зверобой нужно рвать на Ивана Купала / Фото Pexels

Собранную траву предки советовали настаивать в течение 40 дней, а после этого использовали для лечения воспаления, головной и зубной боли. Высушенную же траву носили с собой, как оберег. Зверобой, по поверьям, не только защищал от нечистой силы, но и привлекал в жизнь человека счастье и любовь. Это растение считалось одним из самых сильных, что только можно принести в дом.

А если вы хотите защитить свой дом от злых сил, нужно поднести растение к огню и подержать так в течение 5 минут. После этого повесьте букетик у входной двери, и ни один человек, имеющий плохие намерения, не сможет пересечь порог.

А также можно разложить зверобой на подоконниках в разных комнатах. Сила растения поможет избавить хозяев от плохого настроения, а также защитить от злых и завистливых взглядов соседей.

Но не все вещи можно класть на подоконник – ранее мы уже рассказывали, какие вещи никогда нельзя на нем оставлять.