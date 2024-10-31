Как избежать затхлого запаха одежды после стирки: в барабан надо бросить одну вещь

Если стиральная машина не проветривается должным образом, а под резинкой барабана множество мусора и загрязнений, то там не только образуется плесень, но и возникает плохой запах, который переходит на всю одежду после стирки.

Согласитесь, что не очень приятно забирать после стирки одежду и полотенца с затхлым и неприятным ароматом, пишет Express. Чтобы устранить эту проблему, надо придерживаться простого правила.

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Как избежать затхлого запаха

Надо знать еще и о том, что затхлые запахи могут быть вызваны перезагрузкой стиральной машинки, поэтому постарайтесь не загружать барабан на полную.

Однако чаще всего неприятные запахи все же вызваны грязной стиральной машиной, которая переполнена порошком, смягчителем, плесенью и грибком.

Чтобы избавиться от плохого аромата, советуем регулярно чистить стиральную машину, оставлять дверцу и ящик дозаторов открытыми. Кроме того, стоит использовать соду во время стирки, которую надо бросить в барабан, когда стираете полотенца или другие вещи. Сода очищает стиральную машинку, поэтому плохих запахов на одежде не останется. Достаточно будет только одной столовой ложки.



От затхлого запаха можно избавиться / Фото Pexels

Сода способна смягчить воду, предотвратить образование известкового налета и даже удалить пятна от стирки. Также соду можно смешать с чашкой уксусом при стирке вещей в 90 градусах.

Уксус – это дезинфицирующее средство, которое помогает удалить запахи. Как альтернативу соде, можете добавить немного смягчителя для тканей, чтобы помочь справиться с запахами и придать одежде приятный аромат.