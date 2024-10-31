Як уникнути затхлого запаху одягу після прання: в барабан треба вкинути одну річ

Якщо пральна машина не провітрюється належним чином, а під гумкою барабана безліч сміття та забруднень, то там не лише утворюється цвіль, але й виникає поганий запах, який переходить на увесь одяг після прання.

Погодьтеся, що не дуже приємно забирати після прання одяг та рушники із затхлим та неприємним ароматом, пише Express. Щоб усунути цю проблему, треба дотриматися простого правила.

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Як уникнути затхлого запаху

Треба знати ще й про те, що затхлі запахи можуть бути спричинені перезавантаженням пральної машинки, тому постарайтеся не завантажувати барабан на повну.

Однак найчастіше неприємні запахи все ж таки спричинені брудною пральною машиною, яка переповнена порошком, пом’якшувачем, пліснявою та грибком.

Щоб позбутися від поганого аромату, радимо регулярно чистити пральну машину, залишати дверцята та шухляду дозаторів відкритими. Окрім того, варто використовувати соду під час прання, яку треба вкинути у барабан, коли перете рушники чи інші речі. Сода очищає пральну машинку, тож поганих запахів на одязі не залишиться. Достатньо буде лише однієї столової ложки.



Затхлого запаху можна позбутися / Фото Pexels

Сода здатна пом’якшити воду, запобігти утворенню вапняного нальоту та навіть видалити плями від прання. Також соду можна змішати з чашкою оцтом при пранні речей у 90 градусах.

Оцет – це дезінфікуючий засіб, який допомагає видалити запахи. Як альтернативу соді, можете додати трохи пом'якшувача для тканин, щоб допомогти впоратися із запахами та надати одягу приємний аромат.