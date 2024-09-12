Как подготовиться к зиме и морозам, если не будет света: важные советы для всех украинцев

Вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру создают дефицит электроэнергии, который с будущими обстрелами может еще больше увеличиться. Осень и зима для украинцев может быть непростой, поэтому делимся с вами советами, как подготовиться к морозам, если не будет света.

Каждый украинец понимает, какие возможные трудности нас ждут, пишут Советы 24. Отключения света могут быть постоянными и долговременными. Россия продолжает системно уничтожать линии электропередач и подстанции, поэтому зимой всем нам придется пережить сложный период.

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Как подготовиться к зиме и морозам

Электроэнергия и интернет

Если вы работаете из дома, то важно установить оптоволокно и запастись мощными павербанками. Благодаря этому у вас будет интернет, даже когда не будет света.

Другое дело – ноутбук или компьютер. Если батарея ноутбука может продержаться несколько часов, то для вас это не станет проблемой, однако если отключения будут долговременные, придется приобрести блок питания, который сможет зарядить технику.

Освещение

Также сделайте запасы освещения. В магазинах есть немало ламп, которые освещаются без электроэнергии на батарейках или на зарядке. То есть когда свет в квартире будет, вам надо эти лампы зарядить, а при отключении они уже полноценно будут функционировать и освещать помещение.

Для уюта и комфорта можно приобрести различные свечи или гирлянды на батареях. С осени световой день сокращается, а с переводом часов это будет еще заметнее, поэтому на улице в 18 вечера уже будет очень темно, поэтому без дополнительных источников света просто не обойтись.

Чтобы постоянно не держать в руках лампы, приобретите для собственного комфорта налобный фонарь. С ним вы сможете выполнять всевозможные домашние дела или готовить пищу на кухне.



Приобретите лампы, которые будут светить без света / Фото Pexels

Утепление

После нескольких часов отключения света в квартире будет заметно ощущаться холод, поскольку комната начнет остывать. Чтобы сохранить тепло в квартире – утеплите окна и двери. Для этого надо приклеить в местах сквозняка скотч или герметик, который уменьшит циркуляцию воздуха.

Хозяйки на кухне дадут вам замечательный лайфхак, как утеплить квартиру. Для этого нужно начать готовить. Много тепла дает газовая плита, поэтому поставьте на камфорку кастрюлю с водой. Кипящая жидкость будет выдавать пар, который прогреет помещение.

Чтобы вам было комфортно – не забывайте о теплой одежде. Во время отключения одевайте вязаные свитера, трикотажные спортивные костюмы или махровые носки. Чем лучше вы оденетесь, тем меньше будете чувствовать холод.

Ложитесь спать в теплых пижамах или используйте термобелье, которое хорошо способствует сохранению тепла тела. Спасительницей может стать грелка, которую когда-то еще использовали наши бабушки, поэтому ее тоже можете приобрести для собственного комфорта в период морозов.



Термобелье хорошо сохраняет тепло / Фото Pexels

Запас пищи

Во время отключения надо запастись водой и едой. Если попадание произойдет в насосную станцию, то без воды может быть целый микрорайон. Поэтому пусть на вашей кухне будет всегда несколько бутылок технической и питьевой воды. Делайте ставку на большие 6-литровые бутылки, которых хватит хотя бы на первый период.

Относительно продуктов, то стоит делать ставку на еду быстрого приготовления. Различные сухие пасты, супы или бульоны можно сейчас легко приобрести в супермаркете, поэтому пусть они будут в вашем кухонном шкафу. В случае отключения света, эти готовые блюда можно уже будет съесть за несколько минут.

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Также приобретите тушенку, консервы, печенье, хлебцы, орешки, сухофрукты, овощи и фрукты. В общем обращайте внимание на ту пищу, которая не будет портиться в холодильнике, хотя здесь стоит знать, что после отключения холодильник сохраняет холод еще в течение нескольких часов.

Если у вас будет приготовлена пища, то для того, чтобы она не испортилась, предварительно заморозьте в бутылках воду, а затем поставьте их возле кастрюль с едой. Таким образом блюда будут еще более длительное время пригодными для потребления, поскольку будут оставаться холодными.