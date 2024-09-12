Когда говорится о домашнем комфорте, то на ум точно приходят мягкие и пушистые полотенца. Но когда они пахнут сыростью и плесенью – это уже совсем не про уют, и такие вещи совсем не хочется держать в своей ванной. К счастью, несколько способов помогут вам избавиться от этой проблемы.

Интересно Эти 5 способов очистки липучек чрезвычайно эффективны: стоит их попробовать

Вешайте их правильно

Конечно, это может показаться очевидным советом, но очень много людей пренебрегают этим элементарным правилом, и именно это приводит к появлению неприятного запаха на ткани.

Если вы будете развешивать полотенца после использования, они быстро и полностью высыхать, и это будет сдерживать рост бактерий. Конечно же, не стоит сворачивать полотенца в трубку, оставлять их на полу или просто бросать где-то. Вместо этого расстелите их в один слой и повесьте так, чтобы воздух вентилировался внутри и снаружи.

Проветривайте помещение

Бактерии будут расти гораздо быстрее, если ваши полотенца будут долго сохнуть. Поэтому ключевым аспектом высыхания полотенец является хорошее проветривание помещения. Так вы не только поможете полотенцам высохнуть, но и выведете наружу остатки влаги, а это предотвращает развитие плесени в ванной в целом.



Ванну нужно проветривать / Фото Pexels

Не злоупотребляйте моющим средством

Чистить ванную комнату и стирать полотенца – это прекрасно, но здесь важно не переусердствовать. Некоторые люди убеждены: чем больше вы дадите мыла в стирку, тем чище станет одежда. Впрочем, это работает не совсем так.

Если моющего средства будет слишком много, тогда он может прилипать к ткани, оставляя остатки в волокнах. И потом этот остаток будет действовать как барьер и мешать вещам сохнуть как следует.

Не используйте слишком много ополаскивателя

Здесь – та же история. Несмотря на то, что кондиционер хорошо подходит для того, чтобы сделать одежду мягкой, вы точно не хотите добавить его слишком много во время стирки полотенец. Именно кондиционер больше всего препятствует отводу влаги, и ваши полотенца будут плохо сохнуть.

Регулярно стирайте полотенца

Сейчас будет неприятная правда: большинство людей стирают свои полотенца не так часто, как это действительно нужно. Полотенца из ванной нужно стирать после каждых 3 – 4 использований, а вот полотенца для тренировок нужно стирать вообще после каждого использования.

Поэтому если вы будете стирать их с правильной частотой, тогда с неприятным запахом не придется иметь дело вообще.