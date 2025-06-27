Змеи даже не подползут к вашему двору: посадите на нем эти растения

Увидеть змею в зарослях травы во дворе или в зелени на огороде – это та еще неприятность. Эти пресмыкающиеся часто устраивают себе дома в теплицах или неподалеку от дома и могут пугать хозяев.

Даже если у вас во дворе поселились обычные, вполне безопасные ужи, это все еще может быть довольно неприятно, сообщает 24 Канал. К счастью, змей можно отогнать прочь, просто посадив несколько растений, запахов которых пресмыкающиеся не переносят.

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Хризантемы

Листья и цветы хризантем содержат вещество, называемое пиретрум – и оно является токсичным для многих пресмыкающихся, а также насекомых. И если вы посадите несколько кустов хризантем вокруг своего дома, змеи к нему даже не осмелятся приблизиться.

Но вы получите не только это, но и защиту от тли и клещей – ведь хризантемы сажают и для борьбы с ними.



Хризантемы в саду / Фото Pexels

Полынь

Обычная пахучая полынь, которую используют как средство для обработки огорода или корм для некоторых животных, может стать вашей защитой от змей во дворе. Все, что нужно сделать – это не скашивать дикую траву, или высадить его намеренно возле мест, где вы видели змей. В сочетании с другими растениями из этого списка полынь станет дополнительной защитой от ужей и гадюк.



Полынь защищает от змей / Фото Pexels

Бархатцы

Это популярный цветок, который можно встретить чуть ли не в каждом саду. Но не все огородники знают, насколько бархатцы полезны на участке. Резкий запах растения, особенно листьев и укоренившихся стеблей, очень неприятный и для змей, и для различных грызунов, поэтому они будут избегать мест, где растут бархатцы.



Бархатцы стоит посадить в саду / Фото Pexels

Чеснок

Это очень распространенное растение для борьбы с вредителями, а также змеями, что заползают на участок. Сильный запах растения может отпугнуть пресмыкающихся, ведь они очень чувствительны к резким ароматам. Вы можете также приготовить настойку из чеснока и с помощью пульверизатора разбрызгать ее по участку, чтобы распространить запах.



Чеснок нужно посадить на участке / Фото Pexels

Базилик



Базилик имеет неприятный для змей запах / Фото Pexels

Эта полезная пряность может наполнить ароматом не только кухню, но и ваш сад. И запах этот, хоть и является приятным для большинства людей, змеи не переносят. Поэтому, высадив его, вы не только получите защиту от пресмыкающихся, но и сможете впоследствии собрать невероятную зелень для кулинарных шедевров.