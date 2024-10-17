Как замаскировать царапины на машине: вам нужна вещь, которая есть в каждой ванной

Из-за неосторожности на автомобиле могут встречаться незначительные царапины, которые вызвали ветки деревьев или какие-то другие предметы. Чтобы быстро их замаскировать, вам нужно лишь одно бытовое средство, которым мы пользуемся каждое утро и перед сном.

Чтобы убрать царапину на машине, придется потратить немало средств, пишет Express. Впрочем улучшить вид автомобиля и сохранить деньги можно с помощью простого лайфхака.

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Автомобильный эксперт, за которой следит в инстаграме, более 3 миллионов подписчиков рассказала о чудо-средстве. Она рассказала, как зубная паста маскирует и царапины и открыла несколько секретов, которые также помогают водителям автомобилей.

Для чего водители пользуются зубной пастой

Если на машине есть заметные царапины, то на них нужно нанести зубную пасту и протереть ее вперед и назад тряпкой или полотенцем. Этот лайфхак идеально работает на белых автомобилях. Паста также должна быть белой, без примесей. Несколько секунд манипуляций с зубной пастой сэкономят расходы на ремонт.

Впрочем на этом лайфхаки с зубной пастой не ограничиваются. Блогер также рассказала, что зубная паста идеально подходит для того, чтобы предотвращать образование капель воды на зеркалах.

Во время езды в дождливые дни капли воды очень легко появляются на зеркале заднего вида, поэтому просто нанесите зубную пасту и равномерно распределите ее. После этого смойте водой,

– добавила инфлюенсерка.

Кроме того, она рассказала третий лайфак. По ее словам, стеклоочистители со временем изнашиваются и могут царапать стекло. Чтобы избежать этой проблемы, надо нанести зубную пасту на резиновые полоски, протереть вперед и назад несколько раз.

Как использовать зубную пасту для машины: смотрите видео

Зубную пасту часто используют в быту. Ею удаляют налет в ванной комнате, чистят кроссовки, полируют ювелирные изделия, а также используют для уменьшения отека в местах укусов. Это помогает снять зуд и отечность.