Як замаскувати подряпини на машині: вам потрібна річ, яка є у кожній ванній

Через необережність на автомобілі можуть зустрічатися незначні подряпини, які спричинили гілки дерев чи якісь інші предмети. Щоб швидко їх замаскувати, вам потрібен лише один побутовий засіб, яким ми користуємося кожного ранку й перед сном.

Щоб прибрати подряпину на машині, доведеться витратити чимало коштів, пише Express. Втім покращити вигляд автомобіля та зберегти гроші можна за допомогою простого лайфхаку.

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Автомобільна експертка, за якою стежить в інстаграмі, понад 3 мільйони підписників розповіла про чудо-засіб. Вона розповіла, як зубна паста маскує та подряпини та відкрила кілька секретів, які також допомагають водіям автомобілів.

Для чого водії користуються зубною пастою

Якщо на машині є помітні подряпини, то на них потрібно нанести зубну пасту й протерти її вперед та назад ганчіркою чи рушником. Цей лайфхак ідеально працює на білих автомобілях. Паста також повинна бути білою, без жодних домішків. Кілька секунд маніпуляцій із зубною пастою заощадять витрати на ремонт.

Втім на цьому лайфхаки із зубною пастою не обмежуються. Блогерка також розповіла, що зубна паста ідеально підходить для того, щоб запобігати утворенню крапель води на дзеркалах.

Під час їзди в дощові дні краплі води дуже легко з’являються на дзеркалі заднього виду, тому просто нанесіть зубну пасту та рівномірно розподіліть її. Після цього змийте водою,

– додала інфлюенсерка.

Окрім того, вона розповіла третій лайфак. За її словами, склоочисники з часом зношуються й можуть шкрябати скло. Щоб уникнути цієї проблеми, треба нанести зубну пасту на гумові смужки, протерти вперед й назад кілька разів.

Як використовувати зубну пасту для машини: дивіться відео

Зубну пасту часто використовують в побуті. Нею видаляють наліт у ванній кімнаті, чистять кросівки, полірують ювелірні вироби, а також використовують для зменшення набряку в місцях укусів. Це допомагає зняти свербіж та набряклість.