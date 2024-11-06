Гроші на вітер: салонні процедури для волосся, які не приносять ніякої користі

У салонах краси є чимало професійних процедур, які є доволі недешевими, втім волоссю вони не приносять жодної користі, лише спустошують гаманець. Саме тому радимо дізнатися про процедури, які є марними та на які можна витратити немалу суму грошей.

Є кілька процедур, які лише візуально виглядають так, наче допомогли волоссю, однак це далеко не так, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку перукарки Руслани Бєлої.

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Стилістка по волоссю визначили певні процедури, які є досить популярними у салонах, однак вони є малоефективними.

Маска з колагеном

Колаген – це білок, який підтримує сполучні тканини (сухожиття, кістки), однак волосся не належить до таких тканин, тому популярні колагенові маски не здатні покращити його стан.

Глибоке очищення

Усі шампуні, які буцімто призначені для глибокого очищення, насправді можуть лише порушити природний баланс шкіри голови й змити корисну мікрофлору. Нам важливо підібрати відповідний шампунь для типу волосся, а не вимивати природний жир.

Стрижка гарячими ножицями

Перукарка зізнається, що ця процедура не запаює кінчики. Для того, щоб волосся було здоровим, йому потрібен правильний догляд, а не нагрівання ножиць.



Салонні процедури, які є безглуздими / Фото Pexels

Полірування волосся

Насправді полірування не вирішує проблему посічених кінчиків й навіть може зробити волосся тоншим.

Натуральні олії

Усі натуральні й найпопулярніші олії для волосся (кокосова, макадамієва чи арганова) не здатні проникнути в структуру волосся й залишають на пасмах жирний шар, який додає блиску, але не дає жодної користі.

Глазурування

У салоні також є така процедура, яка називається глазурування. Її роль полягає в тому, щоб наповнити волосину, однак це питання цілком чудово закриває маска та кондиціонер. Стилістка по волоссю каже, що таким методом вам роблять базовий домашній догляд, лише у салоні за підвищеним прайсом.