Деньги на ветер: салонные процедуры для волос, которые не приносят никакой пользы

В салонах красоты есть немало профессиональных процедур, которые являются довольно недешевыми, впрочем волосам они не приносят никакой пользы, только опустошают кошелек. Именно поэтому советуем узнать о процедурах, которые являются бесполезными и на которые можно потратить немалую сумму денег.

Есть несколько процедур, которые только визуально выглядят так, как будто помогли волосам, однако это далеко не так, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу парикмахера Русланы Белой.

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Стилист по волосам определили определенные процедуры, которые являются достаточно популярными в салонах, однако они малоэффективны.

Маска с коллагеном

Коллаген – это белок, который поддерживает соединительные ткани (сухожилия, кости), однако волосы не относятся к таким тканям, поэтому популярные коллагеновые маски не способны улучшить его состояние.

Глубокое очищение

Все шампуни, которые якобы предназначены для глубокого очищения, на самом деле могут лишь нарушить естественный баланс кожи головы и смыть полезную микрофлору. Нам важно подобрать подходящий шампунь для типа волос, а не вымывать естественный жир.

Стрижка горячими ножницами

Парикмахер признается, что эта процедура не запаивает кончики. Для того, чтобы волосы были здоровыми, им нужен правильный уход, а не нагрев ножниц.



Салонные процедуры, которые являются бессмысленными / Фото Pexels

Полировка волос

На самом деле полировка не решает проблему секущихся кончиков и даже может сделать волосы тоньше.

Натуральные масла

Все натуральные и самые популярные масла для волос (кокосовое, макадамиевое или аргановое) не способны проникнуть в структуру волос и оставляют на прядях жирный слой, который добавляет блеска, но не дает никакой пользы.

Глазирование

В салоне также есть такая процедура, которая называется глазирование. Ее роль заключается в том, чтобы наполнить волос, однако этот вопрос вполне прекрасно закрывает маска и кондиционер. Стилистка по волосам говорит, что таким методом вам делают базовый домашний уход, только в салоне по повышенному прайсу.