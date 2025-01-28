Ці обереги для дому захистять від негараздів: варто мати їх в оселі

Езотерики вірять, що всього кілька звичайних речей можуть захистити оселю від негативного впливу, негараздів та недоброзичливців.

Всього кілька речей у домі начебто можуть створити потужний захист від біди та невдачі. Окрім того, ці речі начебто навіть можуть притягнути злагоду та гроші у дім, повідомляє 24 Канал.

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Часник

Так, звичайний коренеплід, що зберігається у вас вдома, може стати неймовірно сильним захистом. Втім, для цього потрібно розмістити кілька зубчиків на столі – так ви нейтралізуєте негатив, що приносять неприємні гості дому.

Рослини-обереги

Якщо ви полюбляєте вирощувати кімнатні рослини, тоді ви можете завести ще кілька, які начебто можуть захистити дім від біди. Зокрема, езотерики вірять, що кактус може захистити дім від негативу, якщо поставити його на підвіконня. А ось плющ вберігає від пристріту.



Деякі рослини можуть захищати від лиха / Фото Pexels

Підкова

Підкова над вхідними дверима вважається найсильнішим оберегом. Найкраще діє та, що була знайдена випадково. Вона начебто може відвадити будь-яке лихо від дому та захистити її власників. Головне – вішати її кінцями догори. Так ви захиститеся від злих думок інших людей.

Віник

Ваш звичайний інструмент для прибирання може стати неймовірно корисним оберегом. Для того, аби він захищав дім від негативу та бідності, його потрібно поставити в куток житлової кімнати догори дриґом. Головне правило – ніколи не позичайте віник та не викидайте його на смітник.

Коли настане час позбутися речі, краще закопати її у землю.