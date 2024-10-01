Помічник на всі випадки життя: як кисневий порошок можна використовувати у прибиранні

Кисневий порошок найчастіше купують для прання речей, втім його використання багатогранне, тож господині часто застосовують його у прибиранні.

За допомогою кисневого порошку можна дезінфікувати поверхні, видаляти плями та позбуватися від неприємних запахів, пише The Spruce. Його радять використовувати замість відбілювача, оскільки він набагато кращий через відсутність хлору.

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Кисневий порошок є доступним в ціні, а для того, щоб активувати його властивості, треба всього лише розчинити в теплій чи гарячій воді.

Видаляє плями

Господині знають, що зі стійкими плямами може впоратися кисневий порошок. Столову ложку порошку треба розвести в літрі води та налити суміш на пляму. Зачекайте деякий час, щоб порошок видалив з тканини забруднення, а тоді виперіть одяг у пральній машинці.

Очищає кухонні поверхні

Щоб очистити кухонні поверхні, змішайте кисневий порошок з теплою водою та протирайте розчином стільниці. Можете використовувати його на регулярній основі, оскільки кисневий порошок чудово видаляє бактерії з поверхонь.

Очищує ванну кімнату

Використовуйте кисневий порошок для дезінфекції унітаза, ванни чи плитки у ванній кімнаті. У 4 літрах теплої води треба розчинити 2 столові ложки засобу. Цією рідиною промийте поверхні, залишіть на 15 хвилин, а потім витріть ганчіркою та змийте водою.



Кисневим порошком можна мити все у ванній кімнаті / Фото Pexels

Дезодорує речі для домашніх тварин

Кисневий порошок допомагає відіпрати іграшки домашнього улюбленця та усунути неприємні аромати. Ним же можна попрати ліжечко, на якому є чимало шерсті та запах від собаки чи кішки. Порошок не містить агресивних хімікатів, тому безпечний для використання на речах домашніх тварин.

Дезінфікує холодильник

Засіб здатен чудово впоратися з пліснявою, бактеріями та цвіллю в холодильнику. Треба змішати столову ложку кисневого порошку з двома чашками теплої води. Цим розчином треба протерти полиці та ящики холодильника.

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Очищує затирки

Між плитками затирки з часом можуть сіріти, тож для того, аби відновити їхній білий колір, варто скористатися кисневим порошком. Зробіть з порошку та води густу кашку та залишіть на затирках на 15 хвилин, а тоді змийте водою. Цей лайфхак здивує, оскільки шов між плитками стане значно білішою.