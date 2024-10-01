Є кілька способів, які здатні чудово покращити процес прання, пишуть Поради 24. Для багатьох вони можуть бути незвичними, однак варто спробувати їх застосувати на практиці, щоб зрозуміти, що ці лайфхаки справді працюють.

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Навіщо кидають фольгу у пральну машинку

Фольгу у пральну машинку кидають для того, щоб уникнути статичної електризації одягу, яка найчастіше помітною є в холодну пору року. Кульки з фольги мають механічний вплив на одяг, тож вони навіть покращують прання та здатні краще вивести плями із забруднених речей.

Окрім того, фольга зменшує споживання прального порошку, а одяг після прання стає м’якшим і не таким зім'ятим, тож у деяких випадках вам навіть не доведеться його прасувати після прання. Все, що потрібно зробити – це вкинути кілька кульок фольги в барабан під час прання.



Деякі лайфхаки справді покращують стан речей після прання / Фото Pexels

Навіщо кидають каштани у пральну машинку

Цією незвичною маніпуляцією поділилися німецькі домогосподині. Вони кидають каштани в пральну машину через те, що вони містять сапоніни, які здатні виводити старі забруднення. Сапоніни схожі до властивостей мила, тому каштани застосовують, як додаткове джерело для виведення жирних плям.

Однак цілими у барабан їх вкидати не можна, оскільки вони лише пошкодять техніку. Їх треба потовкти молотком та запхати у лляний мішечок, вкинувши разом з одягом у прання.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Навіщо додають сіль у пральну машинку

Цей секрет знають не всі, але якщо додати сіль у відсік для ополіскувача, то таким чином можна покращити колір речей, які втратили свою яскравість. Сіль здатна чудово впоратися з неприємними запахами постільної білизни та навіть зробити рушники м’якшими, а ще речі після додавання солі будуть швидше висихати.

Щоб застосувати цей лайфхак, потрібна лише одна чайна ложка солі грубого помелу та встановлення високої температури (80 – 90 градусів) для того, щоб сіль добре розчинилася.