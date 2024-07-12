Додавати сіль в пральну машинку можна кількома способами, тож розповімо про найпопулярніші з них.
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Додавання солі у відсік
Всього лише одна чайна ложка солі у відсіку для ополіскувача здатна позитивно вплинути на кілька факторів.
- Одяг поверне яскравість та насиченість відтінку;
- Сіль набагато краще вимиває та виполіскує порошок з одягу;
- Випрані речі з сіллю висохнуть набагато швидше;
- Махрові рушники після прання з сіллю стануть м’якими;
- Сіль з постільної білизни видалить всі погані запахи та плями.
Окрім того, можна очистити машинку від накипу та неприємних запахів.
Сіль краще вимиває порошок з одягу / Фото Pexels
Додавання солі в барабан
У барабан пральної машинки треба додати одну чайну ложку солі. Найкраще рекомендовано брати сіль грубого помелу. Встановіть високу температуру 80-90 градусів, щоб сіль добре розчинилася. Додавання солі грубого помелу в барабан пральної машинки має такі переваги:
- Грубша сіль також здатна зробити банні рушники м’якими й приємними на дотик;
- Поверне яскравість кольоровим речам.
Видалить з барабана накип, вапно, грибок та бактерії, тож продовжить життя техніці. Також така сіль здатна прибрати неприємний запах з машинки.
Щоб не розсипати сіль по барабану, її можна поставити в мішечок. Після прання речі позбавляться жовтизни, а старий тюль зможе дуже добре відіпратися.
Експерти кажуть, що можна заздалегідь замочити речі в солі, а тоді прополоскати й відправити на прання. А щоб відчистити машинку від неприємного запаху чи накипу, треба пів склянки соди та солі додати у відсік та запустити прання увімкнувши високу температуру.