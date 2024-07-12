Добавлять соль в стиральную машинку можно несколькими способами, поэтому расскажем о самых популярных из них.
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Добавление соли в отсек
Всего лишь одна чайная ложка соли в отсеке для ополаскивателя способна положительно повлиять на несколько факторов.
- Одежда вернет яркость и насыщенность оттенка;
- Соль гораздо лучше вымывает и выполаскивает порошок из одежды;
- Постиранные вещи с солью высохнут намного быстрее;
- Махровые полотенца после стирки с солью станут мягкими;
- Соль с постельного белья удалит все плохие запахи и пятна.
Кроме того, можно очистить машинку от накипи и неприятных запахов.
Соль лучше вымывает порошок из одежды / Фото Pexels
Добавление соли в барабан
В барабан стиральной машинки надо добавить одну чайную ложку соли. Лучше всего рекомендуется брать соль грубого помола. Установите высокую температуру 80-90 градусов, чтобы соль хорошо растворилась. Добавление соли крупного помола в барабан стиральной машинки имеет следующие преимущества:
- Более грубая соль также способна сделать банные полотенца мягкими и приятными на ощупь;
- Вернет яркость цветным вещам.
Удалит из барабана накипь, известь, грибок и бактерии, поэтому продлит жизнь технике. Также такая соль способна убрать неприятный запах из машинки.
Чтобы не рассыпать соль по барабану, ее можно поставить в мешочек. После стирки вещи избавятся от желтизны, а старый тюль сможет очень хорошо отстираться.
Эксперты говорят, что можно заранее замочить вещи в соли, а тогда прополоскать и отправить на стирку. А чтобы отчистить машинку от неприятного запаха или накипи, надо полстакана соды и соли добавить в отсек и запустить стирку включив высокую температуру.