Есть несколько способов, которые способны прекрасно улучшить процесс стирки, пишут Porady 24. Для многих они могут быть необычными, однако стоит попробовать их применить на практике, чтобы понять, что эти лайфхаки действительно работают.

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Зачем бросают фольгу в стиральную машинку

Фольгу в стиральную машинку бросают для того, чтобы избежать статической электризации одежды, которая чаще всего заметна в холодное время года. Шарики из фольги имеют механическое воздействие на одежду, поэтому они даже улучшают стирку и способны лучше вывести пятна из загрязненных вещей.

Кроме того, фольга уменьшает потребление стирального порошка, а одежда после стирки становится мягче и не такой смятой, поэтому в некоторых случаях вам даже не придется ее гладить после стирки. Все, что нужно сделать – это бросить несколько шариков фольги в барабан во время стирки.



Некоторые лайфхаки действительно улучшают состояние вещей после стирки / Фото Pexels

Зачем бросают каштаны в стиральную машинку

Этой необычной манипуляцией поделились немецкие домохозяйки. Они бросают каштаны в стиральную машину из-за того, что они содержат сапонины, которые способны выводить старые загрязнения. Сапонины похожи на свойства мыла, поэтому каштаны применяют, как дополнительный источник для выведения жирных пятен.

Однако целыми в барабан их бросать нельзя, поскольку они только повредят технику. Их надо растолочь молотком и запихнуть в льняной мешочек, бросив вместе с одеждой в стирку.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Зачем добавляют соль в стиральную машинку

Этот секрет знают не все, но если добавить соль в отсек для ополаскивателя, то таким образом можно улучшить цвет вещей, которые потеряли свою яркость. Соль способна прекрасно справиться с неприятными запахами постельного белья и даже сделать полотенца мягче, а еще вещи после добавления соли будут быстрее высыхать.

Чтобы применить этот лайфхак, нужна лишь одна чайная ложка соли крупного помола и установка высокой температуры (80 – 90 градусов) для того, чтобы соль хорошо растворилась.