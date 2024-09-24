Часом зняти плівку з ковбаси призводить до значних труднощів, бо разом з нею відшаровується й внутрішня частина, пишуть Поради 24. Щоб ковбасу з плівки зняти було легко, треба уважніше придивитися до металевої кліпси.

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Для чого металева кліпса на ковбасі

Безумовно, кліпса відповідає за герметизацію ковбаси. Завдяки їй кінці ковбасної оболонки підтримують цілісність продукту. Герметично закріплена ковбаса запобігає потраплянню повітря та бактерій, тож вона довше буде свіжою.

Коли ковбасу під час виробництва варять, коптять чи в’ялять, то металеві кліпси допомагають м’ясному виробу зберігати потрібну форму та не деформуватися. Деякі виробники використовують кліпсу для закріплення етикетки з датою виготовлення та кінцевою датою споживання продукту.

Втім, як нам використовувати металеву кліпсу на ковбасі так, щоб шкірка легко знімалася? Все, що потрібно зробити – це розрізати ковбасний виріб навпіл та підкручувати кліпсу таким чином, аби шкірка сама cповзала з ковбаси.



Кліпса допоможе легко зняти шкірку з ковбаси / Фото Pexels

Завдяки цьому лайфхаку вам більше не доведеться здирати шкірку зверху так, щоб потім частина ковбаси засихала без неї. Також цей лайфхак допоможе не здирати шкірку з кожного нарізаного шматочка, оскільки на дошці ви будете нарізати вже готовий продукт без шкірки.