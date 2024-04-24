Цибуля – це одна з найбажаніших на городі культур, адже у їжу вживається і її зелене пір'я, і голівки, а також вона надзвичайно невибаглива та проста у вирощуванні та догляді. Та все ж для неї варто підібрати правильних сусідів.

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Що можна садити біля цибулі

Цибуля, як і часник – це ті культури, які можна висадити між рядками інших овочів. Річ у тому, що вона має досить специфічний запах та може відлякувати шкідників. Втім, у такому випадку городники далеко не завжди переймаються врожаєм саме цибулі. Та якщо ви хочете завдяки вдалому сусідству підвищити врожайність цієї культури, тоді вам потрібно знати, що саме підходить для цибулі.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Поруч із цибулею можна садити такі культури:

моркву і буряк – для захисту один одного від шкідників та хвороб. Врожайність також покращиться;

полуницю та суницю – таке дивне сусідство і справді може захистити обидві культури та принести їм немало користі;

кріп та зелені листові салати;

редис – він захистить цибулю від попелиці та кліща;

огірки – від такого сусідства овочі будуть менше хворіти;

чебрець та ромашка допоможуть підвищити врожайність вашої цибулі.



Цибуля добре росте біля деяких культур / Фото Pexels

Втім, це не значить, що для сусідства із цибулею підходять всі овочі. Наприклад, деякі вона зовсім не любить – зокрема, квасолю, салат, спаржу та горох. Також не варто висаджувати біля цибулі кабачки, томати, перець та боби. Ці рослини будуть тільки забирати у цибулі поживні речовини, і через це вона буде часто і сильно хворіти.