Врахуйте це, якщо хочете отримати багато ягід влітку та восени, пишуть Поради 24. Є кілька рослин, які негативно впливають на ріст винограду та можуть його погубити. Окрім того, вони й самі можуть зав’янути.

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Що не можна садити біля винограду

Негативний вплив на виноградну лозу має календула, васильки, дзвіночки та гвоздика. Ці квіти можуть зашкодити ягодам та позбавити гарного врожаю.

Щодо городніх культур, то бажано відмовитися від вирощування поруч з виноградом таких овочів, як морква, перець, картопля, томати та баклажани.

Також не висаджуйте пряні трави та петрушку, селеру, цибулю порей і хрін. Остання рослина взагалі є багаторічною, тож буде проростати без упину, не даючи добре рости винограду. Ще варто звернути увагу на гірчицю польову, просо і дику редьку. Їх теж не рекомендовано саджати поруч з виноградом.

Якщо ж ви любите створювати народні ліки з трав та сієте біля дому певні лікарські трави, то спішимо повідомити, що біля винограду не можна садити звіробій, пижмо, деревій та подорожник.



Що можна і не можна садити біля винограду / Фото Pexels

Що можна садити біля винограду

На ріст виноградної лози добре впливають айстри, гіпсофіли, флокси та друммонда. Можете сміливо саджати мальву, незабудки, примули та віоли.

Зможе вплинути на смак ягід винограду – садова суниця. Щоб вони виросли солодкими та великими садіть рослини, які виділяють азот (боби, горох чи соя). Не зможуть нашкодити винограду щавель, кріп, шпинат, цибуля, огірки, буряк та редиска.