Ці 7 неймовірних речей можна очистити звичайною зубною пастою: варто знати

Зубна паста може допомогти не тільки в чищенні зубів. Які харчова сода та крохмаль, паста – це м'який абразив, який можна використовувати для видалення різних складних плям.

Використовуючи зубну пасту для чищення, ви можете не просто заощадити на засобах для миття, але й позбутися кількох неприємних плям, які не виходить вивести інакшими способами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Білі кросівки

Повернути блиск своїй улюбленій парі білих кросівок можна дуже легко – і все завдяки невеликій кількості зубної пасти, що може видалити бруд, проте не пошкодити матеріал. Нанести зубну пасту потрібно на плями на кросівках і круговими рухами почистьте їх зубною щіткою, зосереджуючись на плямах та потертостях.

Срібні прикраси

Якщо у вас є багато срібла, що вже потребує чищення, використати зубну пасту для цього буде найпростішим та найефективнішим варіантом. Всього невелика кількість зубної пасти допоможе прибрати усе позеленіння та бруд. Після чищення потрібно промити прикраси чи інші срібні предмети водою.

Змішувачі та раковини

Раковину можна почистити зубною пастою – навіть якщо може здатися, що зазвичай саме вона і залишає плями на раковині у ванній. Відполірувати поверхні можна за допомогою старої зубної щітки чи чистою серветкою з мікрофібри.

Плями від олівця

Якщо у вас є діти, і вони розмалювали стіни олівцями, миритися з цими плямами не потрібно. Натомість ви можете скористатися зубною пастою та з її допомогою очистити стіни чи інші поверхні, що постраждали від олівців.



Плями від олівця можна прибрати пастою / Фото Pexels

Плями від кави

Якщо на ваших чашках для кави залишаються стійкі темні плями, що не вимиваються навіть з мийним засобом, спробуйте зубну пасту. М'який абразив цього засобу може створити чудеса навіть з досить стійкими плямами. На кухлі потрібно нанести зовсім невелику кількість, а тоді потерти та змити.

Потертості на підлозі

Відшліфувати сліди потертостей на плитці чи ламінаті може здатися непростим завданням, але і тут чудово впорається продукт з вашої ванної кімнати. Просто потріть слід зубною пастою за допомогою вологої ганчірки. Після цього скористайтеся чистою вологою тканиною.

Сліди на шкірі

Шкіра – це матеріал, що може протиратися, але замаскувати ці сліди легко допоможе зубна паста. Ви можете використовувати її на шкіряних меблях, одязі та взутті – просто змочіть невелику кількість пасти та нанесіть її на потертості. Втирайте її м'якою тканиною, а тоді протріть вологою серветкою.