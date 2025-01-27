Зубна паста – це не тільки основний засіб для догляду за порожниною рота, але й універсальний та надзвичайно корисний продукт, що має несподівані можливості у прибиранні, повідомляє 24 Канал. І нею можна легко замінити чимало дорогих засобів для чищення.

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Навіщо заморожувати зубну пасту?

Після замороження зубна паста може стати надзвичайно корисною у прибиранні. Зокрема, нею можна очистити чимало різноманітних речей:

Срібло . З часом срібні прикраси можуть вкриватися зеленим чи сірим нальотом, через який метал тьмяніє та виглядає не так презентабельно. На щастя, завдяки замороженій зубній пасті можна легко позбутися цього бруду.

. З часом срібні прикраси можуть вкриватися зеленим чи сірим нальотом, через який метал тьмяніє та виглядає не так презентабельно. На щастя, завдяки замороженій зубній пасті можна легко позбутися цього бруду. Біле взуття . Знайти гарний засіб для чищення білого взуття зовсім непросто. Та витрачати багато грошей не потрібно – зубна паста прийде на допомогу і тут.

. Знайти гарний засіб для чищення білого взуття зовсім непросто. Та витрачати багато грошей не потрібно – зубна паста прийде на допомогу і тут. Плитка. Кілька горошин замороженої зубної пасти можуть очистити плитку не гірше, ніж будь-який магазинний засіб.

Окрім того, пастою можна також видалити і чимало складних плям від чаю, кави, фломастерів чи навіть від вина.

Але навіть у незамороженому вигляді для зубної пасти можна знайти чимало використань. Зокрема, нею можна позбутися багатьох неприємних запахів. Наприклад, після приготування їжі на руках може залишитися запах риби чи інших продуктів, що не зникає навіть після миття рук.



Зубною пастою можна прибрати чимало речей / Фото Pexels

І якщо запах наче в'їдається у шкіру та нігті, на допомогу прийде зубна паста – її маленьку горошинку потрібно нанести на долоні та потерти руками, а після цього змийте водою. Так у вас вийде швидко прибрати будь-який неприємний запах.

Можна пастою почистити й килими – але ніколи не користуйтеся такою, що має вибілювальний ефект, адже тоді на ворсі можуть залишитися білі плями.