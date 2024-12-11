Не викидайте мандаринову шкіру: секретні трюки, які можуть здивувати

У зимову пору мандарини є чи не в кожній оселі. Вони смачні, солодкі й корисні, втім винахідливі господині знайшли ще кілька методів, які дозволяють використати шкірку з мандаринів. Вона може слугувати ароматизатором для дому чи стати частинкою кулінарного інгредієнта.

Шкірка мандаринів може бути універсальним союзником на кухні, пише 24 Канал. Використовувати мандаринову шкірку можна по-різному, тому втрачати такий цінний продукт не варто. Шкірка цитрусових може здивувати багатьох. Щоб не викидати їх даремно, радимо скористатися кількома ідеями.

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Ароматизація серветок

Щоб вдома приємно пахнуло, вам потрібно використати шкірку мандарина з кількома інгредієнтами. Поскладайте їх в банку, залийте рівною частиною води й оцту, закрийте й залишіть на 2 доби. Через пройдений час в розчині треба змочити серветку з мікрофібри. Цей засіб не лише чудово очистить поверхні, але й наповнить увесь дім ароматом мандарин.

Ароматизатор для дому

Шкірка мандаринів містить в собі олії, які від випаровування залишають неймовірно приємний аромат навколо. Тому після того, як з’їсте мандаринки – поставте шкірки на підвіконня на кухні чи в будь-якій іншій кімнаті, щоб в оселі панував дух новорічних свят та Різдва.



Шкірку мандаринів можна використовувати / Фото Pexels

Захист рослин

Домашні улюбленці інколи люблять гризти листя рослин чи рити землю в горщиках. Для того, щоб уникнути цього, покладіть на поверхню вазона мандаринові шкірки. Цитрусовий аромат буде відлякувати собак чи котів.

Догляд за шкірою

З мандаринових шкірок можна зробити тонік, який підтягне шкіру та навіть розгладить зморшки. Для цього подрібніть шкірку мандарина, залийте склянкою мінеральної води й дайте настоятися добу. Цим тоніком протирайте шкіру обличчя вранці та ввечері. Засіб допоможе позбутися від чорних цяток та підтягне в’ялу шкіру.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Для кулінарії

Шкірку від мандаринів можна використовувати в кулінарії. Цедру мандаринів додають до кексів чи печива, щоб надати солодощам приємний аромат. Сушену та подрібнену шкірку навіть додають до маринадів для м'яса чи риби. Вона підсилює смак і додає легку кислинку.