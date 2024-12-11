Не выбрасывайте мандариновую кожу: секретные трюки, которые могут удивить

В зимнюю пору мандарины есть едва ли не в каждом доме. Они вкусные, сладкие и полезные, впрочем изобретательные хозяйки нашли еще несколько методов, которые позволяют использовать кожуру с мандаринов. Она может служить ароматизатором для дома или стать частью кулинарного ингредиента.

Кожура мандаринов может быть универсальным союзником на кухне, пишет 24 Канал. Использовать мандариновую кожуру можно по-разному, поэтому терять такой ценный продукт не стоит. Кожура цитрусовых может удивить многих. Чтобы не выбрасывать их зря, советуем воспользоваться несколькими идеями.

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Ароматизация салфеток

Чтобы дома приятно пахло, вам нужно использовать кожуру мандарина с несколькими ингредиентами. Сложите их в банку, залейте равной частью воды и уксуса, закройте и оставьте на 2 суток. Через пройденное время в растворе надо смочить салфетку из микрофибры. Это средство не только прекрасно очистит поверхности, но и наполнит весь дом ароматом мандарин.

Ароматизатор для дома

Кожура мандаринов содержит в себе масла, которые от испарения оставляют невероятно приятный аромат вокруг. Поэтому после того, как съедите мандаринки – поставьте кожуру на подоконник на кухне или в любой другой комнате, чтобы в доме царил дух новогодних праздников и Рождества.



Кожуру мандаринов можно использовать / Фото Pexels

Защита растений

Домашние любимцы иногда любят грызть листья растений или рыть землю в горшках. Для того, чтобы избежать этого, положите на поверхность вазона мандариновые кожуры. Цитрусовый аромат будет отпугивать собак или кошек.

Уход за кожей

Из мандариновых кожуры можно сделать тоник, который подтянет кожу и даже разгладит морщины. Для этого измельчите кожуру мандарина, залейте стаканом минеральной воды и дайте настояться сутки. Этим тоником протирайте кожу лица утром и вечером. Средство поможет избавиться от черных точек и подтянет дряблую кожу.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Для кулинарии

Кожуру от мандаринов можно использовать в кулинарии. Цедру мандаринов добавляют в кексы или печенья, чтобы придать сладостям приятный аромат. Сушеную и измельченную кожуру даже добавляют в маринады для мяса или рыбы. Она усиливает вкус и добавляет легкую кислинку.