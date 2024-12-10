Для того, чтобы вытащить пробку из бутылки, обычно используют штопор, сообщает 24 Канал. Впрочем, далеко не во всех ситуациях он есть в пределах досягаемости. Тогда на помощь приходят подручные средства – ложки, вилки и даже ботинки.

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Используйте ботинок

Когда пробки нет, а бутылку нужно открыть прямо сейчас, попробуйте поместить ее внутрь ботинка, а потом осторожно постучите им по стене или полу.

Этот способ начнет постепенно выталкивать пробку, и как только вы увидите, что она вышла наполовину, осторожно вытяните ее уже до конца руками.

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Винт

Этот метод заключается в том, чтобы взять винт и с помощью отвертки осторожно вкрутить его в пробку. После этого нужно взяться за плоскогубцы, сжать ими винт и медленно вытащить его вместе с пробкой.

Возьмите зажигалку

Этот способ простой и чрезвычайно полезный. Все, что нужно для того, чтобы откупорить бутылку вина – это взять зажигалку, открыть горлышко бутылки и нагревать область, где сидит пробка. Уже через минуту она вылетит из бутылки сама.



Бутылку можно открыть нагревом / Фото Pexels

Протолкните пробку

Один из самых простых способов откупорить вино – это не доставать его, а просто затолкнуть внутрь бутылки. Для этого вы можете воспользоваться острым предметом – спицей, длинным гвоздем или шилом. Так вы уменьшите давление внутри емкости.

Кроме того, можно воспользоваться и обычной вилкой или ложкой.

Ударьте по донышку

Обмотайте дно бутылки полотенцем и осторожно ударяйте по дну рукой. Всего нескольких ударов будет достаточно, чтобы пробка вылетела из горлышка.