Попри те, що всі звикли викопувати картоплю восени, середньоранні сорти вже дозрівають у серпні, тож можна починати з останнього місяця літа збирати коренеплоди. Після збору їх треба накрити непрозорою плівкою чи мішковиною, аби картопля не позеленіла.

Читайте також Як позбутися колорадського жука на картоплі: прості лайфхаки, які треба знати

Збирайте у серпні кабачки, помідори, огірки, баклажани та перець. У серпні вже пора їх консервувати. Моркву та буряк треба прорідити та видалити деформовані коренеплоди.

Скоротіть полив цибулі та часнику, оскільки в серпні вже можете починати їхній збір. Дачники діляться цікавим лайфхаком: у грядці з цибулею розгорніть ґрунт, зелене пір’я заплетіть в косу або зав’яжіть вузлом. Така діє допоможе направити поживні речовини з листя в цибулину.



У серпні можна викопувати картоплю / Фото Pexels

Важливо не залишати овочеве бадилля та пошкоджені плоди на грядках. Коли вони будуть перегнивати, то можуть з великою ймовірністю розвивати грибкові інфекції. У спекотну пору не забувайте про полив. Також у серпні ще можна підживлювати овочі, оскільки вони потребують багато поживних речовин.

Викопавши картоплю та інші дозрілі овочі, можете ще наприкінці літа посіяти скоростиглі сорти салату, редиски чи буряку. У серпні можете висаджувати розсаду огірків чи пекінської капусти, щоб отримати урожай пізньої осені. Врожай встигнуть дати також зелена цибуля, броколі та горох.